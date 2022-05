Dia Internacional da Família: 3 filmes para ver no fim de semana

Neste dia em que celebramos a nossa família, veja uma seleção de filmes perfeitos para curtir com as pessoas mais queridas reunidas no sofá de casa!

O Dia Internacional da Família é comemorado no dia 15 de maio e é o momento ideal para aproveitarmos a vida em família, o núcleo mais próximo de pessoas que gostamos. Para isso, que tal reunir toda a turma neste final de semana para assistir a bons filmes?

No Disney+, há produções para todos os gostos e estilos. De programas educativos para os pequeninos a histórias dos Estúdios Marvel, cheias de emoção e aventuras para os mais velhos: sempre há um título perfeito para cada ocasião.

Neste dia especial para as famílias, selecionamos 3 filmes da Disney que fazem sucesso em todas as idades. É só preparar a pipoca e curtir com a família toda junta no sofá. Confira!







Dia Internacional da Família: Encanto





A animação Encanto (2021) combina perfeitamente com essa data especial. O filme conta a história da família Madrigal, que mora em uma casa encantada nas montanhas da Colômbia.

Cada integrante dessa do clã Madrigal recebeu um dom mágico ainda na infância. Menos a jovem Mirabel, que acaba achando que não é especial porque não possui nenhum dom. Mas depois de um acontecimento extraordinário, a relação dela com a família muda e sua visão sobre sua condição também. O longa é sucesso de público e crítica, tanto que foi o ganhador do Oscar® 2022 na categoria Melhor Animação.







Dia Internacional da Família: Moana





O filme Moana - Um Mar de Aventuras (2016) é uma animação cheia de ação que apresenta a corajosa Moana. Ela é a jovem filha do chefe de uma tribo, em uma ilha na Oceania, e que tem em sua origem uma longa linhagem de navegadores.

Destemida, Moana sai em uma grande aventura para descobrir mais sobre o passado de sua família. Ela viaja em mar aberto em uma jornada e acaba sendo acompanhada por um lendário semideus, Maui. Juntos, enfrentam terríveis criaturas marinhas e fazem incríveis descobertas.







Dia Internacional da Família: Viva – A Vida é uma Festa





Viva – A Vida é uma Festa (2017) é uma animação que conta a trajetória de Miguel, um adolescente de 12 anos que sonha em se tornar um grande músico como o seu ídolo, Ernesto de la Cruz. Mas ele não tem o apoio familiar – porque a música foi banida da família deles há várias gerações.

Miguel, então, parte para a deslumbrante e curiosa Terra dos Mortos, onde vive diversos eventos misteriosos e acaba conhecendo Hector, um trapaceiro que o acompanha na aventura para descobrir a real história dos antepassados de sua família.