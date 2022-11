Desencantada: tudo que você precisa lembrar antes de ver o filme

Falta pouco para que Giselle volte ao seu mundo mágico. Relembre alguns pontos importantes que você precisa saber antes de ver a sequência de Encantada. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Desencantada estará disponível no dia 18 de novembro no Disney+ e os fãs de Giselle (Amy Adams) e sua história de conto de fadas estão felizes de reencontrar com seus protagonistas.

A sequência de Encantada traz de volta Giselle e Robert (Patrick Dempsey), que decidem tomar um novo rumo em suas vidas depois de 15 anos de casados.

Antes de embarcar na nova história, relembre os momentos-chave que você precisa saber antes de ver Desencantada.







Como Giselle e Robert se conheceram?

Um ponto essencial que você precisa lembrar antes de ver Desencantada é que, em Encantada (2007), Giselle é uma futura princesa que é expulsa da terra mágica de Andalasia por uma bruxa malvada.

Giselle é enviada à cidade de Nova York e se vê em um mundo com pouca magia e muito diferente daquele que ela conhecia. Lá é onde conhece Robert, um cínico advogado que vive com sua filha pequena.

Apesar de, os dois parecerem muito diferentes entre si em um primeiro momento, eles terminam completamente apaixonados e decidem continuar suas vidas na cidade.









Relembre quem são Nancy e o Príncipe Edward antes de ver Desencantada



No trailer de Desencantada, é revelado que Nancy e Edward visitam Giselle e Patrick no seu novo lar. Antes de estarem felizes e casados, os protagonistas tinham outros companheiros.

Em Encantada, Nancy era a namorada de Robert e o Príncipe Edward era quem ia se casar com Giselle. No entanto, ao se dar conta de que não estavam destinados a ficar com seus pares, Nancy e Edward decidiram ir à Andalasia, onde se apaixonaram e também acabaram se casando.







Veja Desencantada no Disney+

O novo filme Desencantada poderá ser visto online a partir do dia 18 de novembro com exclusividade no Disney+. E Encantada também está disponível no serviço de streaming. Não perca a chance de mergulhar no universo de magia de Giselle!