Cavaleiro da Lua: o que aconteceu no último episódio

O segundo episódio da produção da Marvel revelou novos personagens e histórias por trás dos deuses egípcios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O segundo episódio de Cavaleiro da Lua (Moon Knight), a mais recente e comentada série da Marvel Studios, já está disponível no Disney+, com novos episódios todas as quartas-feiras. No último deles, o público obteve várias respostas para alguns dos mistérios e perguntas que ficaram sem solução na estreia.

Steven Grant (Oscar Isaac) também encontra o que procura para resolver suas dúvidas quando chega em um depósito e, finalmente, descobre a existência tanto de Marc Spector, como de Layla El-Faoulya (May El Calamawy), a esposa do mercenário. A seguir, veja os principais momentos da segunda parte da produção da Marvel.









Steven Grant e Marc Spector, cara a cara





Depois que Grant foi demitido da lojinha do museu após uma série de eventos destrutivos, ele começa a tentar descobrir o que acontece consigo toda vez que desmaia. A busca o leva a um depósito, em um armazém, onde ele encontra uma misteriosa bolsa com armas, muito dinheiro, um passaporte, além do escaravelho dourado que encontrou no primeiro episódio e pensou se tratar apenas de um sonho.

Ao se ver através do reflexo, no espelho, Steve descobre também que é um mercenário norte-americano chamado Marc Spector. Por sua vez, este é o avatar através do qual se manifesta Konshu, o deus egípcio da Lua.

Após esse encontro, o ex-vendedor conhece Layla, a esposa de Spector, que acredita falar com seu companheiro. Ela desconhece a identidade de Grant, o que cria certa confusão e atrito entre os dois.









Arthur Harrow se aproxima de sua missão





Enquanto tenta fazer Layla entender que não é Marc, o personagem é sequestrado por integrantes do culto de Arthur Harrow (Ethan Hawke). O líder religioso revela que era o antigo avatar usado por Khonshu. Harrow explica que preferiu voltar sua devoção à deusa Ammit, e que estava em busca de seu túmulo, capaz de ser localizado através do escaravelho dourado em posse de Grant.

Com Layla aparecendo em cena, Grant cede à pressão de Spector para entregar o domínio de seu corpo quando Harrow envia outro chacal para caçá-lo. E, agora no papel de Cavaleiro da Lua, ele mata o animal. Mas no decorrer da perseguição, o super-herói perde o escaravelho, deixando Harrow mais próximo de sua missão.









O pacto entre Khonshu e Spector





Por fim, Marc promete a Konshu que chegará antes do vilão ao túmulo de Ammit. A entidade afirma que o protegerá com todas as suas forças, mas se pergunta se isso vale a pena. "Eu sei que você gosta do trabalho que estou lhe oferecendo, precisamos um do outro", afirma Konshu a Marc.

A esta altura, Grant quer retornar a ter o controle do próprio corpo, mas algo mudou em seu relacionamento com Spector. Este agora tem mais força para se manter no domínio e, assim o faz, na tentativa de finalizar logo a missão que Konshu lhe confiou. Sob orientação deste, ele viaja até o Egito, onde amanhece de frente para as pirâmides de Gizé.