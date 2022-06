As razões pelas quais Ms. Marvel é considerada uma série sobre diversidade

Descubra como a diversidade está presente em Ms. Marvel, a nova série da Marvel Studios que estreia no Disney+.

Ms. Marvel, a nova série original da Marvel Studios, estreia em 8 de junho com exclusividade no Disney+. A produção apresenta Kamala Khan (Iman Vellani), uma adolescente fã de quadrinhos e apaixonada pelo mundo dos super-heróis.

No entanto, a jovem sente que não se encaixa na escola — e às vezes nem na própria casa. Porém, sua vida ganha outro sentido quando, inesperadamente, ela ganha superpoderes como os super-heróis que sempre admirou.

Em Ms. Marvel, a diversidade está presente especialmente por conta da presença de um elenco e equipe de diferentes nacionalidades. Além disso, a série se destaca por ter uma forte participação feminina. Conheça abaixo os nomes dos responsáveis ​​por essa grande produção.





Equipe de Ms. Marvel: Bisha K. Ali





Bisha K. Ali é uma roteirista e comediante britânica-paquistanesa de 30 anos. Ela é a principal escritora da nova série do Disney+. A escritora é especializada em ficção científica, além de comédia política e, principalmente, textos para stand-up comedy. Ele colaborou em Loki, a série sobre o Deus da Trapaça que você pode assistir exclusivamente no Disney+.







Equipe de Ms. Marvel: Sana Amanat





Sana Amanat é uma quadrinista de HQs da Marvel e editora de conteúdo. Ela criou Ms. Marvel nos quadrinhos. Muçulmana de ascendência paquistanesa-americana, ela é responsável por dar vida à primeira super-heroína de sua religião no estúdio. Sana também trabalhou em quadrinhos para personagens como Capitã Marvel, Gavião Arqueiro e Homem-Aranha.







Equipe de Ms. Marvel: Meera Menon





Meera Menon é uma diretora, escritora e editora indiana-americana. Responsável por dirigir dois episódios da nova série Disney+. Ela também colaborou em outras produções como The Walking Dead e Outlander, ambas disponíveis no Star+, além de outras séries.







Equipe de Ms. Marvel: Sharmeen Obaid-Chinoy





Sharmeen Obaid-Chinoy é uma jornalista, ativista e cineasta nascida no Paquistão. Ela é a primeira mulher paquistanesa a receber um Oscar® e a primeira mulher a ganhar o prêmio duas vezes na categoria Melhor Documentário Curta-Metragem.

Obaid-Chinoy recebeu as estatuetas de seus documentários Saving Face (2012) e Uma Garota no Rio: O Preço do Perdão (2015). Em Ms. Marvel, Sharmeen é a diretora de três episódios.







Equipe de Ms. Marvel: Adil El Arbi y Bilall Fallah





Adil El Arbi e Bilall Fallah são uma dupla de diretores belgas de cinema e televisão com ascendência marroquina. Eles são conhecidos por terem dirigido um filme de uma famosa franquia de ação e comédia. Em Ms. Marvel, eles foram os responsáveis por dirigir dois episódios.