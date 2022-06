Saiba que dia e horário estreia o primeiro episódio de Ms. Marvel no Disney+

A nova série dos Estúdios Marvel está quase chegando ao Disney+! Descubra aqui quando e a que horas estreia o primeiro episódio na plataforma.

Falta muito pouco para a estreia de Ms. Marvel no Disney+. A série produzida pelos Estúdios Marvel apresenta uma nova personagem ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM): Kamala Khan.

Os fãs da Marvel já podem se preparar para curtir as descobertas, dilemas e aventuras da adolescente Kamala, vivida pela atriz paquistanesa-canadense Iman Vellani, ao descobrir que não é apenas uma fã de super-heróis dos quadrinhos, mas também tem super-poderes — e precisa aprender a lidar com a novidade.







Kamala Khan tem 16 anos, ascendência muçulmana e mora em Jersey City (New Jersey, Estados Unidos). A jovem tenta se equilibrar entre a escola, o namorado e as questões familiares, mas muitas vezes se sente perdida. Fã de HQs, especialmente da Capitã Marvel, também escreve fanfics e acaba se surpreendendo com as descobertas sobre si mesma.

Descubra abaixo que dia e horário estreia o primeiro episódio de Ms. Marvel no Disney+.







Ms. Marvel: dia e horário da estreia do primeiro episódio no Disney+





A partir desta quarta-feira, dia 8 de junho, e a cada semana, um novo episódio de Ms. Marvel será disponibilizado no serviço de streaming.

Quanto ao horário, cada novo episódio de Ms. Marvel ficará disponível no Disney+ a partir das 4h da manhã de quarta-feira no Brasil (horário de Brasília).