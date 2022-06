As conexões entre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e as outras produções do UCM

O novo filme da Marvel Studios mantém a tradição e se conecta diretamente com outras produções da franquia. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



É possível dizer que os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) estão basicamente divididos em dois grupos: aqueles que já foram ao cinema ver Doutor Estranho no Multiverso da Loucura; e aqueles que já foram e voltaram aos cinemas para ver e rever a produção

O longa, dirigido por Sam Raimi, expande os limites do UCM ao apresentar ao público as infinitas possibilidades do Multiverso. Mas você sabe como essa incrível jornada se conecta aos outros filmes e séries do UCM?







As ligações entre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e o UCM





Em Doutor Estranho (2016), foi o personagem Ancião (Tilda Swinton) quem apresentou o conceito de Multiverso: “E se o tecido da realidade, a realidade que você achava que conhecia, fosse apenas um fio de algo muito maior? Você acha que este universo material é tudo o que existe? Este universo é apenas um entre infinitos. Mundos sem fim. Alguns são benevolentes. Outros, cheios de malícia e desejo. Lugares escuros, onde poderes mais antigos que o tempo jazem famintos, esperando. Quem é você neste vasto Multiverso, Sr. Estranho?”

Já na obra de Raimi, o público acompanha sua expansão. E também preenche as lacunas que a conectam com demais elementos do Universo Cinematográfico Marvel.

Comecemos pelo episódio final de Loki (2021) — série original inteiramente disponível no Disney+. Nele, já é possível ver a possibilidade da existência de múltiplas realidades.

Isso acontece quando Loki (Tom Hiddleston) e Sylvie (Sophia Di Martino) interagem com Aquele que Permanece (Jonathan Majors). É dessa interação que surge a abertura para os eventos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Toda a trama de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa também se conecta diretamente com o novo filme do Feiticeiro Supremo. Por fim, o próprio Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, deu uma declaração sobre as conexões entre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e o UCM.









Segundo ele, a obra é uma sequência direta não apenas do primeiro filme do super-herói, mas também de Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato. “E também de WandaVision. Isso realmente nos permitiu ter um elenco incrível e histórias incríveis, com Sam Raimi unindo tudo”.

Os aficionados pelo MCU sabem que este foi apenas o início de infinitas possibilidades. E a chegada de novos personagens como America Chavez (Xochitl Gomez), capazes de abrir buracos na realidade e atravessar universos, as chances de acompanhar mais histórias de ação em outras dimensões são multiplicadas. Resta apenas esperar.