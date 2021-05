Loki

Em Loki, da Marvel Studios, o vilão da mitologia nórdica interpretado por Tom Hiddleston retorna como Deus da Travessura em uma história que sucede os acontecimentos de Vingadores: Ultimato. A série com direção de Kate Herron e roteiro de Michael Waldron estreia no Disney+ em 11 de junho e conta com Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino e Gugu Mbatha-Raw no elenco.