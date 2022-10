Abracadabra 2: 5 curiosidades sobre “One Way Or Another”, clássico do Blondie que vai fazer você dançar

Abracadabra 2 já está no Disney+ e as irmãs Sanderson colocam todo mundo para dançar ao som de um clássico da banda de rock Blondie. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Quem ainda não assistiu à divertida sequência que traz de volta as irmãs Sanderson, já pode conferir Abracadabra 2 no Disney+. O trio de bruxas retorna 29 anos depois para aprontar muitas confusões na cidade de Salem.

O filme retoma a história de Abracadabra (1993) e as irmãs Winnifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy) estão em busca de juventude eterna e vingança, claro.

Entre cenas cheias de magia, feitiços e bom humor, a música sempre fez parte do universo de Abracadabra. No primeiro filme, o trio canta uma versão da música, “I Put a Spell on You”, famosa na voz de Nina Simone.

Agora, é “One Way or Another” que as três bruxas cantam e agitam o elenco em Abracadabra 2. Conheça cinco curiosidades sobre o clássico do Blondie que vai te fazer dançar junto com as irmãs Sanderson.







1. “One Way or Another”: qual a conexão da música com o filme?

Quando as irmãs bruxas resolvem ir atrás do prefeito de Salem, Jefry Traske (Tony Hale) que é descendente do reverendo que expulsou o trio Sanderson da cidade no século 17, elas “caçam” Traske por toda a cidade.

É véspera de Halloween e Salem está em festa, com barraquinhas e até um concurso de sósias… Das irmãs Sanderson! Elas, é claro, sobem ao palco para ver se encontram Traske e acabam se apresentando na disputa. Elas cantam “One Way or Another”.

O hit clássico é da banda norte-americana Blondie, liderada pela vocalista Debbie Harry. A letra de “One Way or Another” é perfeita para o momento em que Winifred (Bette Midler) começa a cantar. Afinal, a música fala: “De um jeito ou de outro, vou pegar você” – e elas estão doidas para pegar Traske.



2. “One Way or Another” é baseada em uma história real

A música faz parte do terceiro álbum do Blondie, “Parallel Lines”, lançado em 1978. Em uma entrevista para a revista norte-americana Entertainment Weekly, Debbie Harry contou porque compôs a música.

A letra é sobre um ex-namorado que a perseguia nas ruas de New Jersey. Debbie, inclusive, teve que mudar de cidade. Mas a cantora, juntamente com o baixista Nigel Harrison, quiseram dar uma leveza à música.

“Eu fui perseguida por um maluco, então a letra saiu de um evento pessoal difícil. Mas eu tentei injetar um pouco de leveza nele para torná-lo mais alegre. Acho que é um tipo de mecanismo de sobrevivência. Se afaste disso de uma forma ou de outra continue com sua vida”.



3. “One Way or Another” é um dos principais sucessos do Blondie

O hit “One Way or Another” foi lançado em 1978 e seguiu a fama de outras músicas do álbum que reúne outros sucessos do Blondie, como “Heart of Glass”.

A música “One Way or Another” está na posição 24 da famosa lista da Billboard Hot 100 e é número 7 da RPM 100 Singles (uma respeitada revista canadense de música).







4. “One Way or Another” foi regravada por outra banda de sucesso

Muitos anos depois de lançada pelo Blondie, “One Way or Another” ganhou uma nova versão pela banda dos jovens ingleses do One Direction, em 2013.

O quinteto liderado na época pelo ator e cantor Harry Styles regravou o hit adicionando novos trechos à letra. A ideia de lançar a música foi para arrecadar fundos para o evento Comic Relief.







5. “One Way or Another” foi cantada por Debbie Harry no The Muppet Show

Uma das imagens mais clássicas de “One Way or Another” é a de Debbie Harry fazendo um dueto da canção com Caco, o famoso sapo dos Muppets.

Ela e os demais músicos do Blondie participaram do programa The Muppet Show, em 1981, para cantar a música que foi um grande sucesso e se tornou uma cena memorável da banda.