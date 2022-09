Veja 10 razões para assistir a Abracadabra 2 na Disney+

Descubra os motivos para não perder a sequência que traz de volta as irmãs Sanderson no período que antecede o Halloween.





A cidade de Salém recebe novamente as assustadoras e hilárias irmãs Sanderson em Abracadabra 2, que está no Disney+. As três bruxas retornam na véspera do Halloween para se vingar e causar estragos na cidade.

A sequência do filme original de 1993 é, mais uma vez, protagonizada por Bette Midler (Winifred), Kathy Najimy (Mary) e Sarah Jessica Parker (Sarah).

Se ainda resta qualquer dúvida sobre se você deve ou não se programar para ver esse sucesso, confira 10 motivos para assistir a Abracadabra 2 segundo as próprias atrizes protagonistas:







Abracadabra 2 | Conversa com o Elenco | Disney+



1) Números musicais fascinantes: se a canção “I Put Spell On You” fez você dançar sem parar, prepare-se porque mais apresentações musicais estão por vir.

2) Bruxas enlouquecidas em Salém: outubro é o mês do Halloween (ou do Dia das Bruxas, como é conhecido no Brasil), e a melhor maneira de entrar no clima é com este trio icônico.







3) Agradáveis voos de vassoura: voar pelos ares nunca foi tão divertido.

4) Zumbis! Sim, Billy Butcherson também está de volta à trama.

5) O livro mágico de Winifred retorna: não é todo dia que se vê um “livro vivo”.

6) Antigas maldições: a Vela da Chama Negra é, novamente, o centro das atenções nesta sequência.

7) Mary sente o cheiro de crianças na estrada: então, prepare-se para vários sustos.

8) Feitiços do mal: ​​os raios mágicos de Winifred estão mais poderosos do que nunca.







9) Meios de transporte criativos: as bruxas se modernizaram e agora voam com outros dispositivos tecnológicos também.

10) E, por fim… Porque as irmãs Sanderson virão atrás de você se você não assistir ao filme.