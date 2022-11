3 curiosidades sobre a trilha sonora de Zootopia+

Veja mais detalhes das composições da série derivada do filme, que estreia em novembro no Disney+.



Em Zootopia, animação de 2016, o público se aventurou por belas composições para acompanhar a vida da coelha Judy Hopps. Agora, em Zootopia+, série derivada da produção, será possível conferir mais um trabalho pensado quando o assunto é trilha sonora.

Por isso, confira 3 curiosidades sobre as músicas do seriado, que estreia no dia 9 de novembro no Disney+.



1) Composições feitas por especialistas

Conforme o material oficial da série, a música de Zootopia+ foi composta por Curtis Green e Mick Giacchino. Em seu currículo, Green integrou a equipe musical de animações como Lightyear e a série A Vida de Dug.



2) Faixa assinada por compositor premiado

Em um dos episódios, o compositor do filme de Zootopia, Michael Giacchino, retorna como responsável pela composição de uma faixa. A canção “Big Time” está no episódio “Duke: The Musical” e foi escrita em conjunto com Elyssa Samsel e Kate Anderson (de Frozen: Uma Aventura de Olaf).

Giacchino é vencedor do Oscar® por Up - Altas Aventuras, e assina a trilha de produções como Os Incríveis e Thor: Amor e Trovão.



3) Homenagem aos musicais

Além de ter a composição de Giacchino, o episódio “Duke: The Musical” faz uma homenagem ao gênero musical dos filmes. Ao longo de Zootopia+, outras temáticas serão exploradas como filme noir e até reality shows.

Não perca Zootopia+!

Zootopia+ estreia no dia 9 de novembro, exclusivamente no Disney+. A série tem oito episódios e contará com o retorno de personagens do longa original.