Zootopia+: quais personagens estarão na nova série de Disney+

Está preparado para conhecer os novos e intrigantes personagens do bairro?



A estreia de Zootopia+, uma das produções animadas mais esperadas do ano, chega ao Disney+ no próximo dia 9 de novembro. Por isso, prepare-se para conhecer os moradores dessa divertida cidade em novas aventuras.

Já conhecemos Zootopia em 2016 – filme premiado e que também foi um sucesso de bilheteria. Agora, o Disney+ leva os espectadores a esse mundo incrível composto por seis curtas-metragens animados completamente novos.

Personagens coloridos e intrigantes se aproximam e você vai poder desfrutá-los em breve! Conheça alguns deles.







Os personagens de Zootopia+

Em Zootopia+ o público vai encontrar com Fru Fru, Garra Mansa e Flecha e Priscilla, as queridas preguiças sorridentes. Também com as amigas Christine, Charisma e Brianca e, ainda, o Chefe Bogo e inesquecível coelhinha Judy Hopps.

Antes de entrar nessa nova história, você não pode perder Zootopia (2016), disponível no Disney+. O filme, ganhador do Oscar® de Melhor Filme Animado, apresenta uma frenética metrópole onde diversos animais convivem juntos.