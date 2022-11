Zootopia+: do que se trata a nova série de curtas e qual é sua conexão com o filme

Descubra mais sobre a série que apresenta pequenas história sobre alguns dos habitantes mais queridos da cidade de mamíferos.

A frenética metrópole chamada Zootopia está de volta. Em breve, o Disney+ lançará a série de curtas Zootopia+, que apresentará novas aventuras na mesma cidade em que se passa o filme vencedor do Oscar®.

Abaixo, saiba mais sobre a série de 6 curtas de animação que promete surpreender o público com histórias inéditas.







Do que se trata Zootopia+

Zootopia+ é sobre a vida dos moradores mais fascinantes das cidades que dá título ao filme e, agora, para esta série de curtas. Agora, você poderá se divertir com as aventuras da roedora fashionista do ártico Fru Fru, do policial guepardo Garra Mansa e da sorridente preguiça Flecha.



Qual a relação de Zootopia+ com o filme de 2016

A conexão entre Zootopia+ e o filme é que serão apresentados eventos específicos ligados a determinados personagens que vivem na cidade de mamíferos.



Além disso, cada episódio da série foi pensado para coincidir com a cronologia dos acontecimentos que foram apresentados no longa de 2016. Para completar, o público irá encontrar alguns easter eggs e participações especiais que prometem surpreender.







Quando e onde ver Zootopia+ online



A série de curtas animados pode ser vista online a partir do próximo dia 9 de novembro no Disney+. Dirigido por Josie Trinidad e Trent Correy e produzido por Nathan Curtis, Zootopia+ apresenta um gênero, um visual e uma história diferente em cada episódio. Não perca!