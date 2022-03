Filmes vencedores do Oscar® de Melhor Animação disponíveis no Disney+

Relembre alguns dos títulos que foram reconhecidos com o prêmio até antes desta categoria existir oficialmente.







Branca de Neve e Os Sete Anões (Prêmio honorário em 1939)





Branca de Neve e os Sete Anões é primeiro longa de animação dos Estúdios Disney, e causou uma verdadeira comoção entre os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nos EUA.

Tanto que a obra levou um Oscar® honorário por sua significativa inovação para o entretenimento. Isso em uma época na qual a categoria de Melhor Animação ainda nem existia.





Procurando Nemo (Oscar® de Melhor Animação em 2004)





A categoria Melhor Animação passou a fazer parte do Oscar® somente no início dos anos 2000.

Nessa época, a história das aventuras do peixe-palhaço Marlin e sua amiga um tanto esquecida amiga Dory em busca do pequeno Nemo através dos mares conquistou muitos fãs. Procurando Nemo foi o primeiro longa da Disney a levar para casa um Oscar® de Melhor Animação.





UP – Altas Aventuras (Oscar® de Melhor Animação em 2010)





Ninguém duvida do quanto as animações da Disney podem ser emocionantes. Mas Up - Altas Aventuras fez muita gente ir às lágrimas, trazendo pela primeira vez às telas uma trama mais madura.

A história de amizade entre um velhinho, um menino e um cão mostrou a crianças e adultos que nunca é tarde demais para ir em busca de um sonho e ser feliz.





Toy Story 3 (Oscar® de Melhor Animação em 2011)





Woody vive novas aventuras com seus amigos brinquedos em mais uma história de sucesso. O terceiro filme da franquia foi o primeiro a levar a estatueta para casa. O motivo é simples: os dois primeiros longas da saga foram lançados antes da criação da categoria de Melhor Animação, em 1995 e 1999, respectivamente.



Uma curiosidade: o primeiro Toy Story também levou um prêmio honorário em 1996 por sua inovação em animação 3D.





Valente (Oscar® de Melhor Animação em 2013)





Uma jovem princesa se recusa a aceitar seu destino de viver um casamento arranjado e resolve ir contra as tradições de seu reino. Porém, ela acaba fazendo um desejo mal-sucedido e agora precisa correr contra o tempo e desfazer uma maldição.

A trama de Valente, que traz uma mudança na tradicional narrativa em que princesas são salvas pelos príncipes, conquistou a crítica e levou o prêmio.





Frozen: Uma Aventura Congelante (Oscar® de Melhor Animação em 2014)





A história das irmãs Elsa e Anna do reino de Arendelle conquistou o mundo. O longa se tornou um verdadeiro fenômeno da cultura pop e trouxe de volta a magia dos musicais de animação.

Frozen enfrentou uma forte concorrência na categoria, mas saiu vitoriosa e levou a estatueta.





Divertida Mente (Oscar® de Melhor Animação em 2016)





Divertida Mente é um filme que aborda as emoções de forma simples e explicativa, e envolveu adultos e crianças na história da pequena Riley. Aos 11 anos, ela e sua família se mudam para São Francisco. Então, passamos a ver como seu cérebro e, claro, sua Alegria, Medo, Tristeza, Raiva e Nojinho reagem à adaptação.





Zootopia (Oscar® de Melhor Animação em 2017)





Inovando mais uma vez, em Zootopia você acompanha a primeira história em que há apenas animais como personagens, ou seja, nenhum ser humano aparece na animação.

Nela, a coelha Judy Hopps sonha em se tornar policial, enquanto duvidam de sua capacidade. Quando ela tem certeza de que algo muito estranho está acontecendo na cidade, ela contará com uma ajuda improvável para resolver o caso.





Viva – A Vida é Uma Festa (Oscar® de Melhor Animação em 2018)





Cores e muita música são alguns dos fatores mais marcantes de Viva - A Vida é Uma Festa, inspirado na tradição mexicana do Dia de los Muertos.

Aqui, você acompanha o pequeno Miguel, que sonha em ser músico, mas sua família é contra. Então, ele acaba embarcando em uma jornada inacreditável no Mundo dos Mortos, onde aprende sobre seus antepassados e a importância da família e da memória.





Soul (Oscar® de Melhor Animação em 2021)





A Disney ousou, mais uma vez, ao falar neste longa-metragem sobre morte, dons e o que acontece antes de nascermos e após morrermos. Mas, claro, tudo de uma forma suave e especial.

Em Soul, um jovem professor de música sonha em se tornar um saxofonista de sucesso. Até que um dia ele tem sua grande oportunidade. Mas um passo em falso mudará tudo para sempre.





