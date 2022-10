Zootopia: como se chama a música de Shakira no filme?

Descubra qual é o nome da canção e saiba mais detalhes de como ela foi feita.

No final de Zootopia, uma música cantada por Shakira chama a atenção. A animação de 2016, que pode ser revista no Disney+, conta com uma canção da cantora colombiana, que também dubla a Gazella na versão original do filme.

Você sabe qual é o nome da música cantada por Shakira e o que ela diz?







Como se chama a música de Shakira em Zootopia e quem a compôs?

A música cantada por Shakira em Zootopia se chama “Try Everything” e ganhou um videoclipe oficial no canal da artista nas redes sociais. No vídeo, o espectador viaja por imagens alternadas da artista e da animação.

A canção foi composta pela cantora australiana Sia, em parceria com os produtores e compositores noruegueses Tor Erik Hermansen e Mikkel Storleer Eriksen. A gravação em si ocorreu em estúdios de Londres, na Inglaterra, e Los Angeles, nos Estados Unidos.

“Try Everything” foi indicada ao prêmio de Melhor Canção do Teen Choice Awards, em 2016, e no Hollywood Music In Media Awards, no mesmo ano.