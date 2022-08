Veja o novo trailer de Andor, série Star Wars que estreia em breve no Disney+

Depois do sucesso de Obi-Wan Kenobi, confira as novidades e detalhes sobre mais essa incrível produção derivada de Star Wars.

O ator Diego Luna retornará, em breve, ao universo de Star Wars em Andor, nova série original Disney+. Prepare-se para viajar de volta a uma galáxia muito, muito distante.

A série tem por objetivo trazer uma nova perspectiva aos fatos da saga criada por George Lucas. Por isso, concentra-se na jornada de Cassian Andor (Luna). A seguir, veja mais novidades sobre a produção:

Qual será a história de Andor

Criada por Tony Gilroy, a trama de Andor contará como se desenvolveu a crescente rebelião dos povos contra o Império, e como pessoas e planetas se envolveram nesse movimento.

E, em meio a um período repleto de perigos, intrigas e perseguições, Cassian Andor se vê em meio a uma verdadeira jornada que fará dele o herói rebelde que ele está destinado a ser.

Novo trailer de Andor apresenta ótimas notícias para os fãs de Star Wars

Andor, a série original Star Wars exclusiva do Disney+, estreará no dia 21 de setembro, diretamente no streaming. Na data, os três primeiros episódios serão disponibilizados.



Andor | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Novo pôster de Andor

Além do emocionante trailer, a série ganhou ainda um pôster oficial, com Cassian Andor em destaque:





Quando Andor estreia?

A nova série em live-action produzida em parceria com a Lucasfilm tem data de estreia prevista para o dia 21 de setembro, exclusivamente no Disney+.

Enquanto Andor não chega, não deixe de assistir à Obi-Wan Kenobi para ver os acontecimentos ocorridos entre os episódios III e IV dos filmes Star Wars. E acompanhe o site da Disney Brasil para ficar por dentro de todas as novidades de mais esta produção.