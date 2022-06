Andor

'Andor', um thriller de espionagem de roer as unhas criado por Tony Gilroy, chega ao Disney+ em agosto. Diego Luna, reprisando o papel do espião rebelde Cassian Andor de 'Rogue One: Uma História Star Wars', será acompanhado por um novo elenco fantástico que inclui Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller e Genevieve O'Reilly como Mon Mothma.