Tudo o que você precisa saber antes de assistir a Carros na Estrada

Saiba mais sobre a nova série de Carros do Disney+ e relembre o que aconteceu com Relâmpago McQueen e Mate nos longas anteriores. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

A nova série de animação da franquia Carros, da Disney e Pixar, estreou há pouco tempo no Disney+: Carros na Estrada trazendo os queridos personagens Relâmpago McQueen e Mate atravessando as estradas dos Estados Unidos para chegar ao casamento da irmã de Mate.

Mais uma vez, o ator Owen Wilson dubla Relâmpago McQueen na versão original em inglês, junto com Larry the Cable Guy, que retornou para dar voz a Mate.

Carros na Estrada tem nove episódios e foi produzida por Marc Sondheimer, tendo a direção comandada por três diretores: Steve Purcell, Bobby Podesta, diretor de Carros, e Brian Fee, diretor de Carros 3.







Carros na Estrada: do que se trata a série

Carros na Estrada traz a dupla protagonista de Carros para uma viagem rumo ao Leste dos Estados Unidos depois que os dois são convidados a comparecer ao casamento da irmã de Mate.

Ao longo da aventura, Mate e McQueen encontrarão alguns obstáculos, incluindo um parque de diversões com carros voadores, uma arena selvagem de luta entre automóveis e até uma mansão mal-assombrada cheia de carros fantasmas.

Além desses perigos, os dois também farão novos amigos pelo caminho e passarão algum tempo se divertindo em paradas como um parque com um labirinto de pneus.



Carros na Estrada: uma amizade para a vida

Um dos maiores atrativos da série é a chance de ver Mate e McQueen aprofundarem a amizade dos dois em mais uma aventura. Conhecemos também um pouco mais sobre a vida de Mate (o carro de guincho), sua relação com a família e como ele está depois dos acontecimentos dos últimos três filmes.

Além disso, a série oferece um retorno às raízes da franquia, com ênfase na importância do que acontece entre as corridas de carros. No caminho para o casamento, Mate e McQueen têm que lidar com desafios como terrenos difíceis de se atravessar com carro e problemas de manutenção.

Mas se você não se lembra muito bem da história da amizade de Mate e McQueen, e os obstáculos que eles já enfrentaram juntos, relembramos aqui os principais acontecimentos dos três filmes para você se preparar para assistir à série:







Carros: primeiro filme da franquia

Com direção de John Lasseter, Carros (2006) narra a história do novato carro de corrida Relâmpago McQueen. Enquanto vai para a etapa final do campeonato – o qual ele lidera e pode se tornar uma estrela do automobilismo se vencer –, McQueen acaba se perdendo e chegando à pequena cidade Radiator Springs.

Cismado com o estados dos carros velhos do local, McQueen tenta fugir da cidade e causa enormes estragos. Assim, os habitantes da cidade prendem McQueen por lá e prometem liberá-lo depois dele consertar tudo o que destruiu.

Aos poucos, ele faz amizade com o caminhão de reboque chamado Mate, e descobre que, muito além das aparências, o importante nas pessoas (ou nos carros) é quem eles são por dentro – e não por fora.







Carros 2: aventuras fora de Radiador Springs

Também dirigido por John Lasseter, a sequência Carros 2 foca no desenvolvimento da amizade entre Relâmpago McQueen e Mate. O filme mostra Relâmpago competindo no primeiro World Grand Prix, uma corrida no Japão, Itália e Inglaterra para determinar o carro de corrida mais rápido do mundo.

Relâmpago e Mate viajam para o Exterior para participar do prêmio, mas as coisas ficam difíceis quando Mate se envolve em espionagem.

Os atores Michael Caine, Emily Mortimer, Jason Isaacs e Joe Mantegna deram voz aos novos personagens que foram introduzidos no longa. Os campeões de Fórmula 1, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, também emprestaram suas vozes no filme, como carros corredores.







Carros 3: novos desafios para Relâmpago McQueen

Em Carros 3, encontramos Relâmpago McQueen, sete vezes campeão da Copa Pistão, seguro em seu posto de melhor corredor do mundo. No entanto, uma nova geração de carros altamente tecnológicos começa a ultrapassá-lo.

Em uma tentativa para provar que ainda é melhor que todos eles, o protagonista se envolve em um terrível acidente que quase o quebra de vez. Triste, ele acaba considerando a aposentadoria, mas um fã de longa data, Cruz Ramirez, quer treiná-lo para provar que ele ainda pode vencer os mais jovens.

Com a ajuda de seus amigos Mate, Luigi, Cruz, Guido e Sally, McQueen fará de tudo para vencer seu novo rival, Jackson Storm, no Florida 500.

A nova série Carros na Estrada, os três filmes de Carros e os demais 16 curtas-metragens sobre os automóveis mais velozes da Pixar estão todos disponíveis com exclusividade no Disney+ para serem vistos e revistos online sempre!