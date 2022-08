6 curiosidades sobre a animação Carros que você não sabia

Saiba mais sobre a divertida história do Universo Pixar, que traz Relâmpago McQueen e seus amigos em aventuras nas pistas

Carros, um dos filmes de animação da Pixar mais divertidos que você pode encontrar no Disney+, tem vários personagens cativantes e aventuras que conquistaram o público ao longo dos anos.

A seguir, vamos contar seis curiosidades desse universo que envolve estradas, carros e grandes competições: desde a origem do projeto inicial do primeiro filme até as recriações em tamanho real de Radiator Springs. Confira!





Carros: como surgiu o título do filme

O nome original do filme era Rota 66, em homenagem à famosa estrada norte-americana. No entanto, como já existe uma série de televisão com esse mesmo nome, os criadores da Pixar descartaram a opção e mantiveram o título que conhecemos.

Designers, animadores e produtores viajaram por nove dias ao longo da Rota 66 para documentar imagens que foram usadas para criar os incríveis cenários da animação.





Carros: por que o protagonista se chama Relâmpago McQueen

O sobrenome do protagonista é uma homenagem a Glenn McQueen, animador da Pixar que morreu durante o desenvolvimento de Procurando Nemo, em 2002. Este filme foi dedicado ao diretor com menção nos créditos.

Por outro lado, o primeiro Carros foi dedicado a Joe Ranft, um animador e dublador que trabalhou em vários filmes da Pixar, e que perdeu a vida em um acidente de carro meses antes do lançamento do longa.

Carros: por que Relâmpago McQueen usa o número 95 nas corridas

Os cineastas escolheram esse número em referência a 1995, ano em que o primeiro filme da Pixar, Toy Story, foi lançado. Mas a ideia original era usar o número 57, que faz alusão a 1957, ano em que nasceu o diretor do filme, John Lasseter.





Carros: a conexão com outras animações da Pixar

John Lasseter também trabalhou em outros títulos famosos ​​da Pixar, incluindo Toy Story, Os Incríveis, Monstros, S/A, Ratatouille, Detona Ralph, entre outros.

Em Carros, especificamente, ele adicionou alguns "easter eggs" relacionados a Toy Story. Um deles é a marca de pneus usada pelo protagonista: Lightyear, o mesmo sobrenome do amado astronauta Buzz. Em seguida, o famoso caminhão da Pizza Planet também aparece em diferentes ocasiões.





Carros: cenários e personagens icônicos construídos em escala real

Graças à grande popularidade que o filme obteve no final de 2006, o espaço Cars Land foi construído nos parques temáticos da Disney, na Califórnia. O local traz as atrações mais importantes de Radiator Springs.

Paralelamente, o Museu Automotivo Petersen, localizado em Los Angeles, exibe réplicas exatas, em escala humana, do Relâmpago McQueen e Tom "Mate" Mater.





Carros: os curtas animados estrelados por Mate

Em 2008, uma série de curtas animados foi lançada. Cars Toon apresenta Tom Mate em suas novas aventuras solo, embora em algumas ele apareça acompanhado pelo seu fiel amigo, Relâmpago McQueen.