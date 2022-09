16 incríveis curtas de Carros que você pode ver no Disney+

Enquanto espera a série Carros na Estrada, descubra os incríveis e divertidos curtas da Disney e Pixar que você pode assistir no serviço de streaming.



As aventuras em Radiator Springs nunca terminam. O incrível mundo criado por Disney e Pixar na trilogia de filmes Carros também tem espaço para curtas-metragens (agora com a série Carros na Estrada), que traz boas histórias sobre Relâmpago McQueen e Mate em filmes curtinhos disponíveis no Disney+.



Confira os 16 incríveis curtas-metragens da franquia Carros para curtir, exclusivamente, no serviço de streaming:







Mate e A Luz Fantasma (2006)



No curta Tom Mate e A Luz Fantasma, Mate assusta os moradores de Radiator Springs, mas tudo muda quando o xerife conta sobre a lenda da Luz Fantasma.





Mate, O Grande (2008)

Em Mate, O Grande, Mate causa medo em seus colegas e consegue fazer todo tipo de truques. Mas seu amigo, Relâmpago McQueen, torna-se um ajudante relutante quando Mate tenta realizar sua maior façanha.







Tóquio Mate (2008)



Um trabalho rotineiro leva Mate a uma viagem a Tóquio e ele acaba sendo desafiado para uma corrida contra o líder de uma gangue de ninjas em Tóquio Mate.







Esquadrão de Resgate do Mate (2008)

Transformado em um caminhão de bombeiros, Mate resgata Relâmpago McQueen de um terrível incêndio neste curta. Chegando ao hospital, McQueen descobre que seu amigo também é médico.







El Materdor (2008)



No curta El Matedor, Mate se aventura na Espanha. Ele é um lutador destemido que encara grandes automóveis. Suas habilidades são tão boas que ele pode enfrentar várias escavadeiras ao mesmo tempo. No entanto, Relâmpago McQueen vem em seu socorro quando as coisas ficam difíceis.





MVNI - Mate Voador Não Identificado (2009)

Mate encontra um OVNI chamado Matrox. No curta, ele o convida para uma noite de diversão e eles rapidamente se tornam amigos. Mas o OVNI é sequestrado pelos militares e Mate deve resgatá-lo com a ajuda de Relâmpago McQueen.







Mate, O Detetive (2010)



No papel de detetive particular, Mate investiga um caso de pneus falsos quando Tia retorna à sua vida. Ela o contrata para encontrar sua irmã Mia, que foi sequestrada. Depois de descobrir um crime, Relâmpago McQueen se junta a ele para levar os criminosos à justiça.







Mate Metaleiro (2010)

Graças ao hit "Dad Gum", Mate se torna uma estrela do rock em uma banda de heavy metal. Relâmpago McQueen o acompanha no palco em meio a um grande show e ambos entram para a História do rock.







Mate, Caminhão Monstro (2010)



De campeão amador de luta livre de caminhões monstro, Mate prova suas incríveis habilidades como lutador profissional. Mas quando ele tem que enfrentar seu maior rival, recebe a ajuda do parceiro, que aqui ganha o codinome de “Escândalo” McQueen.







Mate Lunático (2010)

Mate se torna o primeiro guindaste a chegar à Lua. Em sua missão espacial, ele deve trazer o Impala XIII de volta à Terra. Com a ajuda de Relâmpago McQueen, ele cumpre seu objetivo e é recebido como um verdadeiro herói.







Aero Mate (2011)



Determinado a voar, Mate faz um curso intensivo e é recrutado para um grupo de shows aéreos, o Falcão Gavião. E em um evento importante, Mate realiza uma manobra muito perigosa. Felizmente, ele é resgatado pelo Gavião Relâmpago McQueen.







Mate, O Viajando do Tempo (2012)

Um relógio está dentro do motor de Mate e ele acaba viajando para 1909. No passado, ele conhece Stanley, um jovem carro ambicioso que vai para a Califórnia. Junto com Relâmpago McQueen, Mate deve convencê-lo a ficar e fundar Radiator Springs.







Um Dia de Soluços (2013)



No curta, Relâmpago McQueen é vítima de um tremendo ataque de soluços, mas todos em Radiator Springs parecem ter a cura.







Visitante Indesejado (2013)

A calma rotina matinal de Ruivo é interrompida por um inseto. Ele tenta tirá-lo de sua vista e até joga água nele para fazê-lo ir embora, mas depois se sente mal e decide secá-lo para que ele possa voar novamente. No entanto, seu nobre ato faz com que seu novo amigo retorne em breve com mais insetos.







O Novo Talento de Guido (2013)



Para atrair novos clientes, Guido segura uma placa na frente da Casa de Pneus de Luigi, que pede para ele agitá-la. Guido começa a fazer o movimento e se empolga, chegando a fazer mais de uma pirueta, e chamando a atenção da clientela.







Os 500 ½ de Radiator Springs (2014)

Um passeio divertido vira de cabeça para baixo quando alguns pilotos vão para Radiator Springs e desafiam Relâmpago McQueen para uma corrida off-road.







Relâmpago McQueen e Mate fazem uma viagem em Carros na Estrada



Como parte das estreias para celebrar o Disney+ Day, Carros na Estrada estará disponível no serviço de streaming em 8 de setembro.

Na série, os amigos viajam para o Leste dos Estados Unidos para assistir ao casamento da irmã de Mate, mas na estrada eles encontram aventuras incríveis e desafiadoras. Não perca!