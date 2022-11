Quem é Valentina Allegra de Fontaine, a personagem de Julia Louis-Dreyfus no UCM

A personagem está presente em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Valentina Allegra de Fontaine fez sua primeira aparição no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) em Falcão e o Soldado Invernal, série da Marvel Studios disponível no Disney+.

A partir deste momento, a personagem interpretada pela famosa atriz Julia Louis-Dreyfus fez mais de uma participação no universo de filmes e séries da Marvel, inclusive no filme Viúva Negra (2021).

Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Valentina volta a marcar presença. Em seguida, descubra quem é essa personagem dentro do UCM:











Quem é Valentina Allegra de Fontaine no UCM

Valentina Allegra de Fontaine fez sua primeira aparição no Universo Cinematográfico Marvel nos dois últimos episódios da série Falcão e o Soldado Invernal.

No momento em que John Walker (Wyatt Russell) é penalizado e afastado de seu cargo de Capitão América, entra em ação a personagem de Julia Louis-Dreyfus. Ela se apresenta como Condessa Valentina Allegra de Fontaine e pede a Walker para trabalharem juntos.







Valentina reaparece no UCM na cena pós-créditos da Viúva Negra. A personagem se apresenta a Yelena Belova (Florence Pugh) quando ela visita o túmulo de sua irmã, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson).

Na cena, fica implícito que as duas estão trabalhando juntas há algum tempo, até que Yelena lhe pede um aumento. Depois de dizer a jovem que ela vai receber esse valor, Valentina Allegra de Fontaine a encarrega de sua próxima tarefa: matar o Gavião Arqueiro.











Valentina Allegra de Fontaine em Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Valentina Allegra de Fontaine volta a participar do UCM na sequência de Pantera Negra (2018). No novo filme dirigido por Ryan Coogler, um fato, até então desconhecido, é revelado: ela é a diretora da CIA.

A personagem interage principalmente com Everett Ross (Martin Freeman) e tenta unir forças com ele contra Wakanda. Mas quando ela descobre que ele tem um contato secreto com a rainha Ramonda (Angela Bassett), ela o prende.

Outro fato surpreendente revelado sobre a personagem em Pantera Negra: Wakanda para Sempre é que ela é justamente a ex-mulher de Everett Ross.





Não perca Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, em cartaz nos cinemas de todo o Brasil.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!