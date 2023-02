Quem é Paul Rudd, o ator que interpreta o Homem-Formiga

Saiba mais sobre quem dá vida ao curioso e divertido Scott Lang, a pessoa por trás do traje do Homem-Formiga

Ele é conhecido por seu humor e por parecer que não envelhece nunca. O ator Paul Rudd começou pequeno – literalmente – no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e conquistou diversos fãs para o seu Homem-Formiga, filme disponível no Disney+.

No dia 16 de fevereiro, ele retorna ao papel no filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, no qual atua novamente ao lado de Evangeline Lilly, que vive Hope Van Dyne, também conhecida como a Vespa.

A seguir, conheça um pouco mais sobre a vida e a carreira de Paul Rudd:







Paul Rudd, um veterano do cinema





Pode não parecer, mas Paul Stephen Rudd nasceu em 6 de abril de 1969, ou seja, o ator tem 54 anos. Ele é casado com a também atriz Julie Rudd, com quem tem dois filhos.

Paul começou sua carreira como ator no final dos anos 1980, participando de pequenas produções.

Mas foi entre os anos 1995 e 1996 que ele começou a ganhar destaque em Hollywood, participando de produções como o filme Romeu e Julieta (disponível no Star+), de Baz Luhrmann, em 1996, .

Uma das curiosidades em relação a Paul Rudd é são os comentários sobre como ele tem envelhecido de maneira saudável. Em entrevista à revista Men's Health, ele contou que o segredo é dormir oito horas por dia. “A parte mais importante do treinamento é o sono”.

O ator também é avesso às redes sociais e não tem perfil em nenhuma delas. Segundo o próprio Rudd falou à revista Elle, “Não preciso de coisas para me distrair da minha vida. À medida que meu mundo fica maior, tento mantê-lo menor”.

Já sobre o papel como Homem-Formiga, o ator contou, ainda para a Men’s Health, que adora a experiência de ser um super-herói nas telas. “Quando essa ideia surgiu, fiquei empolgado em fazer algo tão fora do comum.”







Assista a Paul Rudd como Homem-Formiga no Disney+





Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é o terceiro filme “solo” do super-herói da Marvel.

Além de estrelar os longas Homem-Formiga, de 2015, e Homem-Formiga e a Vespa, de 2018, o personagem ainda apareceu em Capitão América: Guerra Civil, de 2016 e Vingadores: Ultimato, em 2019. Todas essas produções podem ser vistas no Disney+.







Não perca a estreia de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas





No dia 16 de fevereiro, o longa Homem Formiga e a Vespa: Quantumania estreia nos cinemas de todo o Brasil. Agora, Scott Lang e Hope vão parar no Reino Quântico juntamente com sua família.

Neste local cheio de mistérios e perigos, eles vão conhecer um novo vilão: Kang, o Conquistador (Jonathan Majors). O grupo precisará permanecer unido para enfrentar essa terrível ameaça e conseguir voltar para casa.

A pré-venda dos ingressos para Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania já começou. Garanta o seu! Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!