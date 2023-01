Que filmes da Marvel é preciso ver antes de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Descubra a quais filmes assistir do Universo Cinematográfico da Marvel para entender como a história de Scott Lang continua.

A Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) está prestes a começar. Dia 16 de fevereiro, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chega aos cinemas do Brasil. O filme traz novamente Paul Rudd como Scott Lang/Homem-Formiga.

Na nova produção, Lang se junta à Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) e aos pais dela, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas).

A filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), soma-se ao grupo que, unido, explorará o Reino Quântico.

O filme também apresentará um dos vilões mais poderosos do UCM até hoje: Kang, o Conquistador (Jonathan Majors).

Para entender um pouco melhor a história do novo filme, o ideal é ver, pelo menos, as produções da Marvel em que Scott Lang/Homem-Formiga aparece, todas disponíveis no Disney+. São elas:

- Homem-Formiga (2015)

- Capitão América: Guerra Civil (2016)

- Homem-Formiga e a Vespa (2018)

- Vingadores: Ultimato (2019)





