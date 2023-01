Quando começa a pré-venda dos ingressos para Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania?

O novo filme da Marvel Studios também terá sessões especiais de pré-estreia. Saiba a partir de quando comprar seu ingresso antecipado.



O filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia oficialmente nos cinemas no dia 16 de fevereiro. A produção que dá início à Fase 5 do Universo Marvel contará ainda com uma pré-estreia especial e a pré-venda de ingressos está prestes a começar.

A partir da quarta-feira, dia 1º de fevereiro, já será possível garantir o seu lugar nessa fantástica aventura pelo Reino Quântico. E aqueles que não aguentam esperar, podem conseguir uma entrada para a pré-estreia do longa, especialmente no dia 15 de fevereiro.

Os detalhes de compra, preços, salas de exibição e horários podem ser encontrados online. Também é possível adquirir as entradas bem como obter mais informações presencialmente e no site e/ou aplicativos de cada rede de cinema.









Sinopse e trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania





Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) estão de volta em novas aventuras como Homem-Formiga e a Vespa.

Juntos com os pais de Hope (vividos por Michelle Pfeiffer e Michael Douglas), e a filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), eles exploram o Reino Quântico.

Neste local cheio de mistérios e surpresas, a família interage com novas criaturas, embarcando em uma aventura que os levará além dos limites do que pensavam ser possível.







'Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania' | Trailer Oficial 2 Legendado





Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é dirigido por Peyton Reed e produzido por Kevin Feige e Stephen Broussard.

A produção traz também Jonathan Majors no papel de Kang, o Conquistador; David Dastmalchian como Veb, Katy O’Brian como Jentorra, William Jackson Harper como Quaz e Bill Murray como Lord Krylar.

