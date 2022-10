Animais desaparecendo ou, então, se comportando como predadores. Quem estará por trás de tudo isso? Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Do mesmo roteirista de Encanto, o longa de animação Zootopia (2016) conquistou o público nos cinemas e também no Disney+ ao mostrar mamíferos diferentes convivendo em paz e harmonia.

Na agitada cidade de Zootopia, a esforçada policial coelha Judy Hopps se vê obrigada a unir forças com a malandra raposa Nicky Wilde para investigar um desaparecimento muito suspeito.

Em uma primeira avaliação, a dupla chega ao que parece ser o chefão do crime, Mr. Big. Mas descobrem que ele não sequestrou ninguém. Uma nova pista surge e eles chegam ao motorista do Mr. Big, o senhor Manchas.

O animal culpa os “uivantes” na questão do desaparecimento. A dupla segue em busca de um grupo de lobos. E descobre um local onde diversos mamíferos que voltaram a agir como predadores estão presos. E os responsáveis pelo local são o prefeito Leãonardo e a dra. Badger!

Os dois são levados pela polícia, e Judy e Nick são tidos como heróis. Mas será que inimigos naturais podem se tornar melhores amigos? É justamente isso o que o vilão de Zootopia quer impedir!







Afinal, quem é o vilão de Zootopia?

Acontece que tudo não passava de uma conspiração para que a população de Zootopia se voltasse contra os predadores – o que de fato ocorre. Animais grandes como Nicky e outros passam a sofrer preconceito por terem presas e garras afiadas.

Inconformada com a situação, Judy descobre que uma planta é capaz de alterar os comportamentos dos animais. Ela volta às investigações e, com a ajuda de Nicky, revela quem tramou tudo.

Foi a vice-prefeita Bellwether quem arquitetou tudo pois estava cansada de se sentir subestimada enquanto presa. Portanto, apesar da carinha de ovelha inocente, ela é a verdadeira vilã de Zootopia.

Veja e reveja com essa animação exclusivamente no Disney+. E não perca, dia 9 de novembro, a estreia de Zootopia+, com novas histórias dos divertidos moradores de Zootopia!