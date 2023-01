Quem é Erin Kellyman, a atriz que interpreta Jade em Willow

Personagem apresentou reviravolta em último episódio na série derivada do clássico filme da década de 1980.

A série Willow segue ganhando episódios semanais no Disney+. Entre os personagens da produção derivada do clássico filme lançado em 1988, um dos que vem chamando a atenção dos espectadores é Jade Claymore, interpretada por Erin Kellyman.

As aventuras do grupo improvável de heróis, que é o fio condutor da trama, segue uma jornada para salvar o mundo mágico. Liderados por Willow, novamente interpretado por Warwick Davis, eles contam com a esperteza de Jade, a melhor amiga de Kit (Ruby Cruz).

Quem é Erin Kellyman

Erin Kellyman nasceu no dia 17 de outubro de 1998, em Tamworth, Staffordshire, Inglaterra. Seu pai é jamaicano e a mãe, irlandesa. Ainda em sua terra natal, ela se formou em teatro em uma badalada escola que já teve alunos premiados internacionalmente.

Mesmo com apenas 24 anos, a jovem atriz já atuou em 13 produções, entre longas e séries. Seus primeiros passos na carreira artística aconteceram em 2018.

Um dos papéis mais conhecidos de Erin foi em Hans Solo: Uma História Star Wars, como Enfys Nest, líder dos rebeldes Cloud Riders. Ela também foi vista em uma adaptação para a TV de um romance de Victor Hugo para a TV, ao lado de Olivia Colman e Lily Collins.

Além disso, a atriz também fez uma participação em Falcão e o Soldado Invernal como Karli Morgenthau.





Assista a Willow no Disney+

A série Willow, que vem ganhando episódios inéditos às quartas-feiras, pode ser conferida exclusivamente no Disney+.