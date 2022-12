Quantos filmes fazem parte da franquia A Lenda do Tesouro Perdido?

Produções estreladas por Nicolas Cage acabam de ganhar uma série derivada, com episódios semanais no Disney+





A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História se transformou em uma expansão da franquia de filmes homônima lançada nos anos 2000, e que é bem conhecida do público.

Estrelada agora por Lisette Olivera, a história virou série com episódios inéditos no Disney+. Mas, afinal, quantos longas compõem a produção estrelada nos cinemas por Nicolas Cage e que inspirou a atração do streaming?





Quantos filmes de A Lenda do Tesouro Perdido existem?

A franquia cinematográfica é composta por dois filmes: A Lenda do Tesouro Perdido (2004) e A Lenda do Tesouro Perdido: O Livro dos Segredos (2007). Os dois longas-metragem foram dirigidos por Jon Turteltaub e estrelados por Nicolas Cage.





Qual o enredo dos filmes A Lenda do Tesouro Perdido?

Em A Lenda do Tesouro Perdido, Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage) é um caçador de tesouros que busca fazer fortuna. Eis, então, que ele descobre que há um mapa codificado na Declaração de Independência dos Estados Unidos e, a partir daí, Benjamin decide fazer de tudo para conseguir descobrir essas indicações.

No filme-sequência, A Lenda do Tesouro Perdido: O Livro dos Segredos, o enredo mostra um antigo diário de John Wilkes Booth, o assassino de Abraham Lincoln, é encontrado e uma das páginas indica que o bisavô de Ben Gates (Cage) seria o responsável pelo crime.

Assim, Gates precisa correr contra o tempo para provar a inocência de seu antepassado, enquanto segue uma série de pistas de um novo tesouro.

As duas produções estão disponíveis no Disney+, assim como a série A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História, que conta com episódios semanais às quartas no serviço de streaming.