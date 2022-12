A Lenda do Tesouro Perdido: qual é a conexão entre a nova série e os filmes

A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História já está disponível no Disney+. Veja a relação da série com a franquia de filmes protagonizada por Nicolas Cage.



Antes de conferir a produção, veja como a trama dela está ligada com a história dos filmes:





Qual é a conexão entre A Lendo do Tesouro Perdido: No Limiar da História e os filmes





A série original do Disney+ é uma expansão da franquia cinematográfica, que é composta pelos longas-metragens A Lenda do Tesouro Perdido (2004) e A Lenda do Tesouro Perdido: O Livro dos Segredos (2007). Ambos os filmes foram dirigidos por Jon Turteltaub e estrelados por Nicolas Cage.







A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História | Trailer Oficial | Disney+





Do que se trata A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História





A trama segue Jess Valenzuela, uma exploradora que embarca em uma incrível aventura ao ser apresentada a uma pista de um tesouro centenário. A fortuna parece estar ligada a seu pai falecido há muito tempo.

Com o dom de resolver enigmas, Jess coloca suas habilidades à prova ao seguir uma série de pistas escondidas em artefatos e monumentos americanos, acompanhada de seus amigos.

Nesta jornada de 10 episódios, a pesquisadora terá que enganar um negociante de antiguidades do mercado negro em uma corrida para encontrar o maior tesouro perdido da história.





Qual é o elenco de A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História









Além de Lisette Olivera, o elenco da série inclui:

- Catherine Zeta-Jones como Billie

- Jake Austin Walker como Liam Sadusky

- Jordan Rodrigues como Ethan

- Zuri Reed como Tasha

- Antonio Cipriano como Oren

- Lyndon Smith como Agente Ross





Assista A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História no Disney+





Os dois primeiros episódios da série A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História estão disponíveis no Disney+. Novos episódios serão lançados às quartas-feiras, no serviço de streaming.