As 3 curiosidades sobre A Lenda do Tesouro Perdido com Nicolas Cage

Conheça os segredos dos bastidores da franquia de sucesso, que pode ser vista no Disney+.

O filme de A Lenda do Tesouro Perdido, com Nicolas Cage, se alimenta principalmente da História dos Estados Unidos em cada um dos quebra-cabeças e buscas feitas pelos protagonistas. O longa-metragem pode ser visto no Disney+.

A produção conta com uma trama fascinante e também chama atenção nos bastidores. A forma como as cenas foram feitas eternizou o longa de 2004 para os amantes de boas aventuras.

A seguir, veja 3 curiosidades sobre A Lenda do Tesouro Perdido, conforme informações dos materiais extras do filme, disponíveis no Disney+:





A Lenda do Tesouro Perdido teve um final alternativo

O primeiro filme A Lenda do Tesouro Perdido teve uma cena final preliminar. Ela acabou sendo descartada na sala de edição.

Na cena eliminada, um grupo de crianças fala sobre a possibilidade de existir algo oculto na Constituição dos Estados Unidos enquanto Benjamin Gates (Nicolas Cage) escuta, reflete e fica em dúvida.

O diretor Jon Turteltaub explica porque a sequência foi eliminada. "Apesar de acharmos a cena ideal para o final, o público acreditou que estávamos deixando a porta aberta para uma sequência. A ideia não era essa, mas mostrar que estava no sangue deles a procura por tesouros".







Recriando o Ártico em Los Ángeles



O filme começa no Ártico, mas os produtores não quiseram filmar tudo lá. Desta forma, eles construíram, no meio de Los Angeles, o interior de um navio dentro de um freezer onde era armazenado peixe congelado.

Enquanto fazia mais de 26° C do lado de fora, as manhãs dentro do set de filmagem eram de -17º C. O elenco não precisou fingir que estava com frio. Foi possível notar a temperatura negativa pela respiração dos atores e pelo que sentiram.





A História dos Estados Unidos nos sets de filmagem

Cada cenário de A Lenda do Tesouro Perdido está repleto da História norte-americana. "O longa foi filmado em Boston, Nova York e especialmente em Washington", disse o produtor Jerry Bruckheimer. As cenas colocam o público em locais como a Biblioteca do Congresso e o prédio do Arquivo Nacional.

O Obelisco, o Monumento a Abraham Lincoln e a Torre do Independence Hall também fizeram parte dos locais mostrados no longa.





Assista ao filme A Lenda do Tesouro Perdido no Disney+

A Lenda do Tesouro Perdido está disponível na íntegra no Disney+. A sequência da produção, assim como sua série derivada, também podem ser conferidos no serviço de streaming.