Dia da Terra no Disney+: estreias que exaltam a exuberância do planeta

De escaladas perigosas a ensinamentos de uma ursa polar, conteúdos exclusivos chegam à plataforma.





Para comemorar o Dia da Terra, o Disney+ preparou uma série de estreias incríveis que você confere com exclusividade em nosso catálogo, que oferece conteúdos como o documentário De Volta ao Titanic, os filmes da franquia A Era do Gelo e a série Amphibia.

Comemorado em 22 de abril, a data é uma lembrança não só de que nosso planeta é um lugar incrível e inigualável, mas também de que precisamos cuidar bem dele se quisermos continuar aproveitando toda a sua exuberância.

Assim, você poderá assistir desde as travessuras de pequenos filhotes de urso polar no Ártico até como é possível produzir alimentos de qualidade com respeito e responsabilidade à natureza. Você também terá a chance de rever as habilidades do incrível escalador Alex Honnold enquanto ele encara mais um desafio em um dos ecossistemas mais intocados do mundo.

Confira a nossa lista de estreias e aproveite para checar a coleção de conteúdos do Dia da Terra para ver mais séries e filmes sobre o nosso inigualável planeta.









Dia da Terra: A Ursa Polar





Para começar, o Disney+ traz o documentário da Disneynature A Ursa Polar, uma celebração não só à natureza mas também à maternidade. Narrado pela duas vezes indicada ao Oscar® Catherine Keener, o longa acompanha uma mãe ursa polar que ensina seus filhotes a sobreviver no ambiente hostil do Ártico.

Além de assistir a algumas das cenas mais lindas e próximas do cotidiano de filhotes de urso polar, o telespectador irá testemunhar os desafios que a região impõe às espécies que habitam o lugar e os obstáculos que a interferência do homem vem colocando na sobrevivência dos animais árticos.

Para acompanhar o lançamento, a Disney anunciou um fundo de apoio à Polar Bears International (PBI), uma organização que busca proteger mães e filhotes de ursos polares, além de desenvolver novas tecnologias para preservar as tocas da espécie para que os filhotes possam ter uma chance de vida neste ambiente desafiador.

“Os belos e envolventes filmes da Disneynature são conhecidos por sua capacidade de tocar o coração e inspirar as pessoas a se importarem. Estamos entusiasmados por trabalhar com uma equipe tão criativa que conta a história de uma mãe urso polar enquanto ela navega em um Ártico em mudança”, comentou a Diretora Executiva do PBI, Krista Wright.

“Também somos extremamente gratos à Disneynature e ao Disney Conservation Fund por seu generoso apoio ao nosso trabalho para proteger mães e filhotes, bem como nossos outros esforços de conservação de ursos polares”, completa ela.

Caso você queira conferir mais conteúdos sobre animais selvagens em seus habitats produzidos pela Disneynature, você também pode ver Elefante, Pinguins, Os Fantasmas das Montanhas e Ursos.







Dia da Terra: Explorer: Tepui





Para aqueles que buscam algo com mais aventura, outro lançamento do Dia da Terra é o documentário Explorer: Tapui, que segue a ousada intenção de um grupo de escalar a face de um penhasco de 300 metros do Tepui, uma formação rochosa nas Terras Altas da Guiana da América do Sul.

O filme segue uma equipe liderada pelo explorador da National Geographic Mark Synnott e o alpinista conhecido mundialmente Alex Honnold, conhecido por seu grande feito em outro documentário da Nat Geo Free Solo, também disponível no Disney+.

Os dois fazem uma viagem pela selva amazônica acompanhados de exploradores e atletas de elite para levar Bruce Means, biólogo e explorador da National Geographic, ao topo da "ilha no céu" conhecida como Tepui.

A equipe terá que lutar por quilômetros de floresta densa e desafios inesperados para ajudar Means, que já tem mais de 80 anos, a completar a missão de sua vida enquanto passam pela incrível e praticamente intocada biodiversidade do Tepui.

O documentário também mostra a intensa subida pela face rochosa vertical da ilha "flutuante", com Alex tendo que, mais uma vez, mostrar todo seu talento para encarar o paredão escarpado.

Para mais visitas a ecossistemas extremos e aventuras de tirar o fôlego, confira Bem-vindos à Terra, Expedição no Everest e Expedição ao Delta do Okavango.









Dia da Terra: A Pequena Grande Fazenda: O Retorno





A Pequena Grande Fazenda: O Retorno é uma continuação do premiado documentário de 2018 aclamado pela crítica A Pequena Grande Fazenda. O especial mostra como a fazenda autossustentável de Apricot Lane vem crescendo cada vez mais, com novos personagens para encantar o telespectador.

Para quem não conhece a história do filme original, o longa acompanha o cineasta John Chester e a chef Molly Chester, que trocaram seu estilo de vida em Los Angeles para viver de forma sustentável em Moorpark, na Califórnia.

O objetivo dos dois era revitalizar a Fazenda Apricot Lane, refazendo a terra para enriquecer o solo e produzir novas colheitas no processo. O longa fez sucesso por mostrar as capacidades regenerativas da natureza quando bem cuidada.

Nesta continuação, John Chester usa as tomadas que fez depois do lançamento do documentário de 2018, continuando o registro do crescimento da fazenda. A qualidade da produção é de alto nível e conta não só com estrelas humanas, como John e Molly e seus filhos, mas também com grandes astros do mundo animal, como a porca idosa Emma.

Para comandar a fazenda, o casal acredita que tudo no lugar precisa servir a um propósito. Assim, um dos pontos principais do especial é mostrar como John e Molly trabalham para que Emma, mesmo idosa, possa descansar e, ao mesmo tempo, ser um membro contribuinte da fazenda. Afinal, há um lugar para todos na Apricot Lane.

Para mais ideias sobre sustentabilidade e as consequências das ações do homem na natureza, veja Seremos História?, One Strange Rock e Jane: A Mãe dos Chimpanzés.