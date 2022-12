Os 6 truques e recursos do Disney+ para aproveitar ao máximo a plataforma

Facilite sua experiência no serviço de streaming e até sincronize sessões de filmes ou séries com seus amigos com os recursos do Disney+. Confira as dicas!

O Disney+ oferece vários recursos e configurações dentro do serviço de streaming para que você possa explorar e aproveitar de maneira ainda mais divertida e personalizada o conteúdo do catálogo.

Desde sincronizar sessões para assistir conteúdos com outras pessoas em diferentes espaços, até criar um PIN de bloqueio para o seu perfil, os truques são vários!

Confira cada uma dessas opções para testar agora mesmo!





Como assistir em grupo aos conteúdos do Disney+

Com o recurso chamado GroupWatch, você pode assistir conteúdos com familiares e amigos ao mesmo tempo, mesmo que eles estejam em lugares diferentes.

Você pode acessar esta opção na seção Editar Perfis. É só ativar o GroupWatch e assim, poderá sincronizar automaticamente as sessões para que todos os participantes do grupo possam assistir séries e filmes juntos.











Funções do Disney+: classifique os perfis por idade

O serviço oferece vários recursos de controle parental para que toda a família possa curtir livremente todo o conteúdo disponível para streaming de acordo com a idade de cada um.

Nesse caso, é possível configurar a classificação etária de cada perfil na opção Editar Perfis. Depois disso, programas de TV e filmes com classificação mais alta serão omitidos a depender da idade escolhida para cada perfil.

Você também pode optar por criar um perfil infantil, que oferece uma interface Disney+ fácil de navegar e que inclui apenas conteúdo adequado para todas as idades.

Também é possível ativar o recurso Proteção de Perfil para garantir que as crianças não naveguem em outros perfis sem concluir um desafio.





Escolha um avatar personalizado para o seu perfil

Você também não pode perder a oportunidade de escolher um avatar personalizado para identificar seu perfil. O que você acha de Cassian Andor ser o rosto do seu conteúdo favorito?

O streaming tem diferentes categorias de personagens da Disney, Pixar, Marvel e até da National Geographic para exibir na hora de escolher a imagem que vai te representar.





Pesquise por gênero o filme que deseja ver

Aproveite a busca de séries e filmes por gênero para encontrar a história que você está esperando para ver.

Ação/aventura, comédia, curtas e drama são algumas das categorias que você pode selecionar dentro do serviço de streaming e explorar 100% de todo o conteúdo disponível.





Crie um PIN de bloqueio para o seu perfil

Configure um PIN de quatro dígitos para o seu perfil. Assim, é possível restringir o acesso de outras pessoas a ele. Esse recurso também está na opção Editar Perfis.

Então, o que esperar para colocar essas ferramentas à prova e melhorar sua experiência com o Disney+? Aproveite!