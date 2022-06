Como configurar o novo controle parental no Disney+

Esta atualização permitirá o acesso ao catálogo completo do Disney+ que inclui as séries live-action da Marvel.



Atenção! Os assinantes do Disney+ no Brasil precisarão atualizar o controle parental em seu perfil para acessar o catálogo completo a partir de 29 de junho. Com a chegada do serviço de streaming das séries live-action da Marvel, o conteúdo para maiores de 16 e 18 anos será ativado a partir desse dia.





O que é o controle parental?





O controle parental permite restringir o conteúdo em cada perfil, bem como adicionar um PIN de bloqueio. Os assinantes que preferirem manter suas configurações parentais atuais em seu perfil continuarão a aproveitar o conteúdo do Disney+ em um ambiente com classificação indicativa para maiores de 14 anos, com a opção de modificar os controles parentais na seção "Editar perfis" a qualquer momento.

O Disney+ oferece várias funções de controle parental e classificações para aproveitar desfrutar livremente de todo o conteúdo disponível em streaming. Observe os detalhes abaixo.







Como ativar controle parental 14, 16 e 18 anos





Você pode definir a classificação indicativa para cada perfil (não compatível com perfis infantis). Depois de fazer isso, os conteúdos com classificação superior a selecionada não serão exibidos quando você navegar ou pesquisar títulos no Disney+. Siga os próximos passos:

1. Vá até seus perfis e selecione “Editar perfis”.

2. Escolha o perfil que você vai editar.

3. Em "Controle Parental", selecione Classificação indicativa.

4. Coloque sua senha.

5. Escolha a classificação indicativa desejada e pressione "Salvar".





O que são os perfis infantis no Disney+





Os perfis infantis oferecem uma interface do Disney+ mais fácil de navegar e que inclui apenas conteúdo adequado para todas as idades. É possível também ativar o recurso Proteção de perfil infantil para garantir que as crianças não naveguem em outros perfis sem concluir um desafio.





Controle parental no Disney+: PIN de perfil





Esta opção também pode ser muito útil. Você pode definir um PIN do perfil de quatro dígitos para restringir o acesso de outras pessoas ao seu perfil do Disney+. É possível gerenciar o PIN também na na tela Editar perfis. Siga os próximos passos:

1. Navegue até seus perfis e selecione Editar perfis.

2. Selecione o perfil.

3. Clique em PIN do perfil em Controle Parental.

4. Digite a senha e selecione "Continuar".

5. Insira, altere ou exclua o PIN e selecione "Salvar".

Se você não se lembrar do seu PIN, selecione a opção “Esqueceu o PIN?”. Depois de verificar a conta com a senha, você pode alterar o PIN.





Controle parental no Disney+: proteção de criação de perfis





Com esta opção, você pode impedir que outros usuários criem novos perfis em sua conta. Uma vez ativado, será sempre necessária uma senha para criar um novo perfil. Siga os próximos passos:

1. Acesse as configurações da sua conta do Disney+.

2. Em Configurações, ative a opção Restringir a criação de perfis.

3. Digite a senha e selecione Continuar.



Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Ajuda do Disney+.