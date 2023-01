Aventura, romance e ação: confira algumas histórias que vão te transportar a lugares surpreendentes para viver aventuras incríveis!

A merecida época para descansar chegou: as férias! E claro que o Disney+ te ajuda a relaxar e curtir ótimos momentos mesmo sem sair de casa. Veja uma seleção de filmes que levam a belas praias com clima de romance com muitas aventuras.

Confira cinco filmes sobre férias perfeitos para se divertir, descansar e viajar pelas histórias:

Os 5 filmes sobre férias para assistir no Disney+





1) Operação Cupido





Em Operação Cupido (1998), estrelado por Lindsay Lohan e Dennis Quaid, duas meninas (uma que vive nos Estados Unidos e outra na Inglaterra) estão em um acampamento de férias de verão e descobrem que são gêmeas.

Sem entender porque seus pais se separaram, eles planejam uma forma de reuni-los novamente. Para isso, as duas decidem trocar de lugar (mudando uma para a casa da outra) para conhecê-los melhor.





2) Lego Star Wars – Férias de Verão





O curta-metragem animado Lego Star Wars – Férias de Verão (2020) é um divertido especial que reúne Lego em animação e o universo Star Wars. Finn organiza férias surpresa para seus amigos a bordo do Cruzador Estelar mais luxuoso da Galáxia, mas seus planos dão errado.

Ele acaba separado do grupo e embarca em uma aventura por momentos amados da história de Star Wars, encontrando personagens clássicos como Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e a Princesa Leia.





3) Camp Rock





O filme musical Camp Rock (2008) apresenta uma turma de jovens talentosos em um acampamento de música. Quando Mitchie (Demi Lovato) finalmente tem a chance de participar do acampamento musical dos seus sonhos, ela descobre que muitos dos campistas vêm de famílias famosas.

Após um encontro com o cantor do popular grupo Connect 3 (Joe Jonas, do Jonas Brothers), Mitchie inicia sua jornada para realizar seu sonho de ser cantora. Mas ele terá que correr riscos, ter confiança e não olhar para trás.





4) High School Musical 2





Em High School Musical 2 (2007), os East High Wildcats querem se divertir ao máximo nas férias. Troy (Zac Efron) fica empolgado quando recebe uma oferta de emprego em um clube de férias, mas tudo faz parte do plano de Sharpay (Ashley Tisdale) para afastá-lo de Gabriella (Vanessa Hudgens).





5) Teen Beach Movie





A vida dos surfistas Brady (Ross Lynch) e McKenzie (Maia Mitchell) em Teen Beach Movie (2013) é praia, mas tudo muda quando uma onda solitária os transporta magicamente para o clássico filme dos anos 1960, West Side Story, onde uma rivalidade entre os motociclistas e os surfistas estão prestes a explodir.