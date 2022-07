Férias em família: 3 planos para fazer juntos

No conforto de casa, no cinema ou no teatro, divirta-se em família ou com os amigos durante estas férias com as seguintes atividades.

Depois de meses de muito estudo e trabalho, chegaram as férias, época ideal para aproveitar e passar o tempo com a família ou com os amigos. No Disney+, no cinema ou no teatro, você pode descobrir novas aventuras com a Disney.

Então, pegue sua agenda e comece a planejar essas semanas de pura diversão e relaxamento com as seguintes atividades:









Férias em família: aproveite a patinação no gelo com o Disney On Ice no teatro





Em uma nova edição do Disney On Ice, será fácil descobrir o herói que há dentro de cada um à medida que as histórias da Disney ganham vida através da patinação no gelo.

Grandes artistas e uma maravilhosa encenação esperam por todos para desfrutarem de uma tarde mágica sobre patins. A atração estará disponível na Argentina, Colômbia, Peru, Brasil, Equador, República Dominicana, Chile, México e Uruguai.







Férias em família: assista a Thor: Amor e Trovão no cinema





O filme Thor: Amor e Trovão chega aos cinemas em 7 de julho. E nada melhor do que aproveitar o tempo livre para curtir as novas aventuras do Deus do Trovão ao lado da família ou com amigos e um balde de pipoca na mão!

E depois de comprar seus ingressos para ver o novo filme da Marvel Studios, relembre estes cinco fatos importantes para a história no site da Disney Brasil, e saiba o que se pode esperar do personagem nesta nova produção.







Férias em família: assistir a Dr. Estranho no Multiverso da Loucura juntos em casa





À medida que todos continuam a aproveitar os novos episódios de Ms. Marvel, também é possível reviver uma das mais recentes aventuras cinematográficas da Marvel Studios deste ano — e no conforto de sua poltrona. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura já está disponível no Disney+.

Seja porque você não foi ao cinema para vê-lo ou porque quer reviver esta aventura, Stephen Strange espera por você no streaming enquanto enfrenta novas ameaças e explora o multiverso.