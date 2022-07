Férias no Disney+: 5 séries e filmes com famílias divertidas

Essas histórias divertidas conquistam qualquer um desde o princípio — e são perfeitas para as férias.

Seja através de seus superpoderes ou vivendo as mais loucas aventuras, essas famílias da Disney divertiram o público com suas histórias.

Então, não deixe de ver e rever esses desses 5 filmes e séries com famílias divertidas, todos disponíveis no Disney+, e que vão garantir a risada de todo mundo!







O que ver nas férias: Doze é Demais (2022)

O filme clássico dos anos 2000 está de volta em Doze é Demais, uma versão ainda mais engraçada!

Zach Braff e Gabrielle Union são os Paul e Zoey Baker, um casal que precisa lidar com os negócios — um restaurante que serve apenas comida de café da manhã — e também com seus vários filhos.

Essa diversa e hilária família de 12 integrantes encara uma nova vizinhança quando Paul resolve se mudar para expandir os negócios. Mas será que isso vai dar certo?







O que ver nas férias: Os Incríveis (2004)





O longa Os Incríveis é uma aventura animada e cheia de ação sobre uma família aparentemente comum, mas com um segredo e tanto! O Sr. Incrível e sua esposa, a Mulher-Elástico, estavam entre os melhores combatentes do crime.

Mas o casal foi forçado a adotar identidades civis — Beto e Helena Pêra — e, anos depois, se retirar para os subúrbios para viver uma vida "normal" com seus três filhos: Violeta, Flecha e Zezé.

Ansioso para voltar à ação, Beto tem uma chance quando um misterioso comunicado o convoca para ir a uma ilha remota em uma missão ultra-secreta.

Ele logo descobre que será necessário um esforço “super” familiar para resgatar o mundo da destruição total.







O que ver nas férias: Jessie (2011)





Jessie (Debby Ryan) é uma jovem de 18 anos de uma pequena cidade do Texas que decide seguir seus sonhos. Então, ela se muda para Nova York, onde aceita um emprego como babá dos Ross, uma família rica que mora em uma luxuosa cobertura em frente ao Central Park.

Acontece que o famoso diretor de cinema Morgan (Charles Esten) e a ex-supermodelo e magnata da moda Christina (Christina Moore), pais de quatro filhos, estão sempre viajando pelo mundo.

Com isso, Jessie geralmente precisa cuidar de Emma (Peyton List), Luke (Cameron Boyce), Ravi (Karan Brar) e Zuri (Skai Jackson) sozinha. Isso sem contar com o animal de estimação da família, a Sra. Kipling, um imenso lagarto.

Com um mundo de experiências à sua frente, Jessie embarca em novas aventuras na cidade grande enquanto aprende a confiar no amor e no apoio das crianças sob seus cuidados.







O que ver nas férias: A Família Radical – Maior e Melhor (2022)





Acompanhe as aventuras e desventuras de Penny em A Família Radical: Maior e Melhor. Ela é uma garota afro-americana que faz o possível para sobreviver à adolescência.

No entanto, cada encontro de Penny se transforma, inevitavelmente, em situações hilárias, cheias de piadas, risadas e sentimentos.

Sua busca para equilibrar as emoções entre casa, escola e vida social é complicada por amigos como Dijonay, sua arqui-rival LaCienega Boulevardez, seus pais amorosos — mas superprotetores — e a hilária Vovó Zica.







O que ver nas férias: Sexta-Feira Muito Louca (2003)

O filme Sexta-Feira Muito Louca é uma das comédias clássicas das tardes de folga. Nela, a Dra. Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) e sua filha adolescente, Anna (Lindsay Lohan), têm uma coisa em comum: uma é totalmente diferente da outra!

A forma de vestir, o gosto por homens, e até mesmo em relação ao trabalho: as duas não têm nada a ver. Mas, uma noite, um emaranhado místico muda suas vidas e elas acordam com a pior surpresa de suas vidas: Tess e Anna estão presas uma no corpo da outra!

O casamento de Tess está próximo, e elas terão que encontrar uma maneira de se entender para voltar a ser o que eram antes.