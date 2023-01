Os 5 fatos sobre Úrsula, a assustadora vilã de A Pequena Sereia

A personagem é uma das vilãs mais conhecidas dos filmes da Disney. Veja mais detalhes!

Apesar de A Pequena Sereia ter sido lançada em 1989, a vilã da trama, Úrsula, continua sendo uma das mais temidas dos filmes da Disney.

A produção, disponível no Disney+, conta a história de Ariel, uma sereia que se encanta por seres humanos e ignora a ordem do pai: ela decide nadar até a superfície para resgatar o príncipe dos seus sonhos.

Desejando viver como uma pessoa comum, Ariel faz um acordo com a desonesta bruxa do mar, Úrsula. Ao lado de seus amigos Linguado e Sebastião, Ariel precisará de toda a sua coragem e determinação para consertar as coisas nos dois mundos.

Descubra cinco fatos que você não sabia sobre a assustadora vilã abaixo.







1) Úrsula é baseada em uma famosa drag queen





Para criar a vilã do famoso filme de 1989, os criadores de A Pequena Sereia se inspiraram na famosa drag queen norte-americana Divine. Infelizmente, Divine não pôde interpretar Úrsula porque ela faleceu em 1988.





2) Úrsula: quem faz a voz dela em A Pequena Sereia





A versão original, em inglês, da personagem do filme de 1989 é dublada por Pat Carroll. Na versão em português, exibida no Brasil, a voz é da cantora e atriz Zezé Motta.

Segundo ela, o trabalho de dublagem foi difícil por conta do tempo necessário para sincronizar a voz com a animação.





3) A irmã de Úrsula está em A Pequena Sereia 2





Em A Pequena Sereia 2: O Retorno para o Mar, o público conhece Morgana, a irmã de Úrsula. Neste filme de 2000, a nova personagem é a vilã principal da trama.







4) Úrsula tem uma filha





Embora nada disso seja mostrado em A Pequena Sereia, os filmes Descendentes 2 e Descendentes 3, que falam sobre os filhos dos vilões mais famosos da Disney, apresentam Uma, filha de Úrsula.

A personagem é interpretada pela atriz China Anne McClain e está presente nas produções disponíveis no Disney+.





5) Úrsula será interpretada por Melissa McCarthy no live-action de A Pequena Sereia





Em 2023, estreia o novo live-action da Disney, A Pequena Sereia. Ele reimagina a história da curiosa sereia que sonha em experimentar a vida em terra firme e que visita a superfície – contra a vontade de seu pai.

Ariel será interpretada pela atriz Halle Bailey, enquanto o papel de Úrsula será de Melissa McCarthy.