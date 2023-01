Os 4 easter eggs de A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História que você talvez não tenha visto

Aventure-se ao lado de Jess Valenzuela e desvende um fabuloso mistério! Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!





O mundo cheio de ação de A Lenda do Tesouro Perdido se expandiu com a chegada da série A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História ao Disney+!

A produção original e exclusiva traz um novo elenco, mais personagens e descobertas fresquinhas!

Na série, Jess Valenzuela (Lisette Olivera) é uma jovem que ama resolver quebra-cabeças. Um dia, ela recebe uma pista sobre um antigo tesouro que pode estar relacionado a seu falecido pai.

Junto com seus amigos, ela seguirá uma série de pistas entre artefatos e marcos históricos, a fim de resolver esse mistério e descobrir segredos de seus antepassados.

Mas não é porque a trama traz um novo olhar sobre a franquia original que ela não faz referências à obra que a inspirou! Tanto que, a seguir, você pode conferir alguns dos vários easter eggs que A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História traz:







Peter Sadusky é a primeira ligação com A Lenda do Tesouro Perdido





Já no primeiro episódio, os mais saudosos vão dar de cara com Peter Sadusky (Harvey Keitel), agente do FBI dos filmes originais. Na trama, ele reconhece Jess pelo seu colar.

Pouco antes de morrer, Peter diz que há detalhes na história do pai da garota que ela não conhece ainda. E dá para Jess sua primeira pista. É aqui que a aventura começa!





Os artefatos na casa de Sadusky





Após a morte de Peter, Jess vai à casa dele na tentativa de convencer seu neto, Liam (Jake Austin Walker), a resolver aquele enigma.

Na sala dos tesouros do local, é possível ver diversos itens como os óculos de Benjamin Franklin e o cachimbo Meerschaum, artefatos que aparecem nos filmes originais.







A volta de outros personagens





Não é apenas Sadusky que retorna à produção. Nos filmes, Riley Poole (Justin Bartha) é um aventureiro especialista em tesouros que trabalha junto com Ben (Nicolas Cage).

Na série, ele também é o criador de um podcast que Oren (Antonio Cipriano) acompanha. Quem também retorna é Armando Riesco no papel do Agente Hendricks, funcionário do alto escalão do FBI de New Orleans.





Ben Gates não é esquecido





Embora os easter eggs de A Lenda do Tesouro: No Limiar da História relativos a Ben Gates sejam sutis, os fãs da franquia vão reconhecê-los rapidamente.

Exemplo disso acontece quando Sadusky, ao conhecer Jess, cita uma frase de Ben falando que o pai da garota era um dos "homens que fizeram o que era considerado errado para fazer o que sabiam ser certo".

Mas uma das mais diretas é quando a agente Ross (Lyndon Smith) investiga a morte de Sadusky e, ao discutir o caso com o agente Hendricks, fala como ele prendeu “o cara que roubou a Declaração da Independência”, ou seja, Ben.





