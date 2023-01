Os 3 desafios dos artistas do Walt Disney Animation Studios em Mundo Estranho

Desvende os segredos por trás da criação do desconhecido e fascinante Mundo Estranho.

A animação Mundo Estranho, disponível no Disney+, apresenta novos ambientes e criaturas dentro de um universo totalmente desconhecido e extraordinário.

Fã de grandes histórias de aventura, a equipe por trás deste filme trabalhou em um cenário inédito e desafiador na hora de filmar.

De um personagem amorfo e sem expressões faciais a céus coloridos, as características e a estética do filme que conquistou o público são resultado de um incrível trabalho em conjunto.

A seguir, conheça algumas curiosidades sobre os bastidores da produção:





A cor dos céus em Mundo Estranho





Os artistas do Walt Disney Animation Studios se propuseram a um desafio muito particular ao criar o incrível espaço da animação: evitar o azul para representar o céu.

“Nosso cérebro está adaptado para ver o céu azul. Tirar essa opção e pensar em outra coisa para deixar a imagem bonita foi um desafio interessante ao longo da produção”, comenta Justin Cram, desenhista da produção.





O personagem Splat: um desafio único para animadores





Chegando ao novo e estranho mundo para completar sua missão, os Clades encontram alguém que rapidamente se junta a eles para guiá-los pela nova terra: Splat.

Trata-se de uma simpática criatura azul que não tem bem definida a forma e os traços faciais, mas tem personalidade de sobra.

A fisicalidade de Splat apresentou aos animadores mais um desafio único: fazer com que transmitisse emoção justamente sem o uso das expressões do rosto.

“[O sentimento] se faz com o timing e a postura do personagem para transmitir a emoção. Você tem que pensar nele quase como uma marionete”, diz a diretora de animação Amy Smeed.





Mundo Estranho: criando a estética visual do filme





A estética visual de Mundo Estranho não poderia ser menos do que extraordinária. E os artistas do Walt Disney Animation Studios estavam determinados a criar algo inesperado e surpreendente.

Começaram com as revistas estilo pulp – publicações baratas e de baixa qualidade de material – lançadas de 1896 até o final da década de 1950. O termo “pulp” deriva do papel de celulose barato (“polpa” de madeira) em que as revistas eram impressas.

Diz o designer Justin Cram que “todos nós nos divertimos projetando as diferentes partes do mundo estranho, inspirando-nos naqueles velhos livros e capas de revistas. Ver como as pessoas da época imaginavam o futuro, fossem naves espaciais ou alienígenas, foi um ótimo ponto de partida.”

A equipe projetou três estéticas visuais diferentes, com paletas de cores correspondentes: a cidade de Avalonia, a propriedade da família Clade e o mundo estranho.





Onde assistir a Mundo Estranho online





Sucesso nos cinemas de todo o país ano passado, o longa de animação Mundo Estranho já está disponível com exclusividade no Disney+. Aventure-se também neste estranho mundo!