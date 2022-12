Um universo subterrâneo, oculto e desconhecido chega dia 23 de dezembro ao Disney+ – e você não pode perder.



As histórias dos filmes da Walt Disney Animation Studios são mágicas e transportam o público para lugares incríveis. E Mundo Estranho é o exemplo claro desse encanto.

O longa de animação apresenta um vasto e oculto universo subterrâneo, no qual espreitam criaturas únicas, perigos e lugares desconhecidos.

Quem ainda não conheceu a família Clade e suas aventuras, é bom se preparar: no dia 23 de dezembro, a produção estreia no Disney+!







Mundo Estranho é uma alegoria do planeta Terra





A aventura original cheia de ação apresenta os Clade, uma família de exploradores, enquanto eles tentam percorrer uma região desconhecida e perigosa.

Segundo o diretor da animação Don Hall, este mundo verdadeiramente estranho é uma alegoria para o planeta Terra. “O que deu início à história foi que comecei a pensar em meus filhos e no mundo que eles vão herdar”, disse Hall em entrevista oficial. “Em que ele é diferente do que herdei de meu pai?”, comentou.





Mundo Estranho explora a relação entre pais e filhos









Ainda a respeito da trama do filme, Hall observou a relação entre pais e filhos – e como eles nem sempre veem o mundo da mesma forma.

“Meu pai e eu temos um relacionamento muito bom”, relembra o diretor. “Ele é agricultor e cresci ajudando-o. Mas quando eu tinha 14 anos, tudo mudou."

“De repente, eu estava plantando e fazendo outras tarefas, e percebi que não queria. Que aquilo não era eu”, contou ele. “Tudo se resolveu, mas sempre me lembro disso e pensei que seria interessante explorar a relação entre pai e filho, e as expectativas que temos dos nossos filhos, consciente ou inconscientemente”, falou Hall sobre a trama.





Uma comédia no espírito dos romances sensacionalistas do "pulp"









Mundo Estranho também é uma comédia de aventura original repleta de ação, no espírito dos romances estilo pulp – histórias impressas em papéis de baixa qualidade típicas da década de 1830.

O produtor Roy Conli disse que sempre foi fascinado por tramas com grandes aventuras, “especificamente aquelas em que os exploradores encontram um mundo oculto, até então desconhecido para eles e para todos”, destacou em entrevista oficial.

“Esse tipo de história remonta ao final do século 19 e início do século 20: Júlio Verne, H.G. Wells, Sir Arthur Conan Doyle”, explicou o produtor. “Esse foi o nascimento da grande história de aventura em forma de romance. King Kong [filme de 1933] é um bom exemplo de cinema em que há um grupo de exploradores que encontram um mundo oculto. Eu queria evocar aquele filme”, disse.





