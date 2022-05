Obi-Wan Kenobi: tudo o que você precisa saber antes da estreia

Está cada vez mais perto a estreia dessa história nascida do universo Star Wars. Prepare-se!

Ao longo desta semana, os fãs da saga Star Wars basicamente se dividiram em dois grupos: de um lado, aqueles que estão contando os minutos para a chegada de Obi-Wan Kenobi. Do outro, aqueles que estão assistindo a tudo de novo para ver se o tempo passa mais rápido até a estreia, que acontece em 27 de maio exclusivamente no Disney+.

Quem está no meio termo, ou ainda não entendeu bem o que esperar da nova minissérie original Lucasfilm, calma que ainda dá tempo de descobrir tudo! A seguir, confira o que é preciso saber para acompanhar a produção.









O que assistir antes da estreia de Obi-Wan Kenobi?





Para quem não tem muito tempo livre até o dia 27 de maio, o ideal é pelo menos assistir aos episódios I, II e III de Star Wars. E à série de animação Star Wars Rebels também para entender melhor o papel dos Inquisidores, que têm destaque na nova produção.

Nesses três filmes, o público conhece como a relação entre Obi-Wan (Ewan McGregor) e Anakin (Hayden Christensen) se desenvolve.

Já quem tem mais tempo livre, a sugestão é se aprofundar na relação entre Mestre Jedi e Padawan, assistindo, além dos filmes, à animação The Clone Wars. Vale destacar que é preciso ver tanto o longa quanto os episódios 12 a 16 da 2ª temporada, seguir com os de 15 a 18 da 4ª temporada, e conferir ainda do 14 ao 16 da 5ª temporada da série de mesmo nome.







Quando e onde se passa Obi-Wan Kenobi?





Uma vez definido quais filmes e séries ver antes da estreia, fica fácil situar cronologicamente a série. Obi-Wan Kenobi se passa 10 anos após os eventos mostrados em Star Wars episódio III - A Vingança dos Sith.

Já espacialmente falando, a história tem início com o Jedi em Tatooine, onde ele se exilou após a queda de seu melhor amigo e aprendiz Anakin. E de lá, a aventura parte para outros planetas ou até galáxias, mas é preciso assistir para saber.





Da esq. para dir: a diretora Deborah Chow e os atores Hayden Christensen, Moses Ingram e Ewan McGregor





Qual é o elenco de Obi-Wan Kenobi?





Além de contar com Ewan McGregor e Hayden Christensen reprisando seus icônicos papéis, o elenco de Obi-Wan ainda traz Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.







Obi-Wan Kenobi | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Obi-Wan Kenobi tem direção de Deborah Chow e produção executiva de Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold.