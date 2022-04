Nova temporada de Fancy Nancy Clancy chega ao Disney+

Como a protagonista vem se destacando por ter uma forte personalidade.



Chegou ao Disney+ a nova temporada de Fancy Nancy Clancy, o programa infantil que vem inovando ao trazer uma esperta garota como protagonista. Os novos episódios se juntam a outros conteúdos exclusivos do serviço de assinatura como ‘Cavaleiro da Lua’, ‘O Touro Ferdinando’ e ‘Herdeiros da Noite’.

Liderando a demanda por uma melhor representação feminina na animação, Fancy Nancy Clancy é baseado em uma série de livros escritos por Jane O'Connor desde 2005.





Criando uma personagem real





O programa foi criado sob a supervisão do vice-presidente sênior de programação original do Disney Junior, Joe D'Ambrosia. Para ele, Nancy é uma boa personagem justamente por ser confiante demais, tornando-se mais parecida com seu público ao cometer erros e aprender com eles.



“Ela é uma personagem muito interessante para o nosso público, porque acho que Nancy realmente acredita que está fazendo a coisa certa”, explica ele ao ‘Digital Arts Online’. "Então, quando ela passa pela experiência e um de seus pais lhe ensina algo, ou um amigo diz algo sobre a situação, ela cresce como personagem."



Para ele, sua permissão para falhar e aprender com os erros é justamente o que a torna única. "Ela é definitivamente um trabalho em andamento, e é isso que eu gosto nela. Ela é uma de nossas personagens sem remorso."









Como os pequenos aprendem com Nancy





Joe aponta para episódios em que a delicada Nancy quebra um bule de chá ou pinta um cachorro e tenta encobrir os eventos de sua mãe, antes de perceber que esconder a verdade causa ainda mais problemas.



“Eu amo que Nancy tenta se safar das coisas, então ou sua melhor amiga Bree ou sua irmã a trazem de volta à realidade dizendo ‘esse não é o jeito certo de fazer isso. Acho que por isso as crianças se identificam ela”, explica.



A visão de Joe é compartilhada pela principal roteirista de Fancy Nancy Clancy, Krysta Tucker, que é parte da equipe de mulheres que ajudaram a trazer Nancy para a tela, ao lado da ilustradora Robin Preiss Glasser e da autora original.



“Nancy é um personagem falho, então quando ela comete um erro, abre-se um caminho de aprendizagem”, Krysta afirma.



Personagem com personalidade marcante







"Nós não trabalhamos pensando em ser um desenho animado educacional, queremos criar algo bacana para as crianças”, explica ela. "Mas, como Nancy não é perfeita, sempre vamos aprender uma lição com ela como público. Então, para mim, desde que isso seja claro e bem construído, o elemento de educação está lá."

Nancy, então, é a real representação de uma criança e não um modelo de personagem que nunca erra. Ela é, como os criadores gostam de chamar, uma garota de personalidade, algo reforçado também pelo produtor executivo e diretor da série Jamie Mitchell. Para ele, a personalidade é a coisa mais importante ao fazer animação, superando até mesmo as técnicas de CGI envolvidas na produção.



Muito do que fazemos na televisão, em particular, depende do personagem tanto quanto da história", explica Jamie.



Eu acho que as pessoas assistem para ver o que os personagens vão fazer”, conta ele. "As histórias podem ser simples, mas você assiste para ver como essas pessoas peculiares e engraçadas vão se comportar em diferentes ambientes”, afirma ele.



"Em Fancy Nancy é a mesma coisa, afinal o que estamos fazendo é ver o que ela está aprontando. Quero ver como Brie vai reagir a isso, quero ver como esses personagens estão se comportando”, completa.