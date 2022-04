Conheça mais sobre Herdeiros da Noite, a nova série do Disney+

Uma escola de vampiros em alto mar e poderes especiais concedidos pelo próprio Drácula são algumas das coisas que você pode esperar.





A nova série Herdeiros da Noite pode se tornar a sua mais nova obsessão. Afinal, uma história envolvendo magia, uma escola super secreta e vampiros adolescentes tem altas chances de viciar já no primeiro episódio. Assim como Cavaleiro da Lua, Família Radical e Ms. Marvel, o seriado é exclusivo do serviço de streaming Disney+!







Herdeiros da Noite: A missão de Alisa





O programa se passa em 1898, quando a tecnologia ainda estava longe de ser o que é hoje e muitos mistérios ainda caminhavam sobre a Terra. Em meio a esse período, na Europa, conhecemos Alisa von Vamalia, de 14 anos, uma vampira adolescente que descobre possuir uma missão desafiadora.

Acidentalmente, a adolescente, interpretada pela britânica Anastasia Martin, percebe que possui uma estranha luz mágica, conhecida como ‘Spark’. Aos poucos, ela nota que a luz na verdade a escolheu para mostrar uma misteriosa conexão entre ela e o grande vampiro Drácula.







Herdeiros da Noite: The Elisabetha



Enquanto ela tenta revelar o que exatamente o que Spark quer lhe dizer, ela precisa frequentar a escola para vampiros The Elisabetha, que fica em alto mar, em um navio que percorre os mares europeus.

The Elisabetha é frequentada pelos diferentes herdeiros dos clãs vampirescos, todos eles criados originalmente pelo próprio Drácula. Em sua criação, cada família recebeu um rubi, um talismã capaz de conceder aos membros do clã um poder especial, como conversar com animais ou controlar o clima.







Herdeiros da Noite: Os von Vamalia



Alisa e seu irmão Tammo (Charlie Banks) são os últimos descendentes dos von Vamalia, com apenas sua avó e Hindrik, uma sombra, para atuarem como seus guardiões desde a misteriosa morte de seus pais.

A garota se sente decepcionada com o poder da família: o amor. Preocupada com a sobrevivência da família, ela precisa navegar as intrigas do Elisabetha ao mesmo tempo que esconde o Spark e o segredo de que é uma vampira com batimentos cardíacos de um humano.





No mesmo clima de Herdeiros da Noite



Caso você tenha se interessado e queira aproveitar o clima sombrio e aventureiro, indicamos outros conteúdos imperdíveis do Disney+. Mamãe Saiu com um Vampiro é um filme original Disney Channel que conta como dois irmãos arrumam um encontro para sua mãe com o vizinho. Eles só não sabiam que ele era um vampiro.

Já em A Patrulha das Almas, os irmãos Ian e Claire Carlyle fazem uma visita a Steeple Falls sem saberem que a cidade é o lar de diversos fantasmas.

Em Garota vs. Monstro, Skylar foge para ir à festa de Halloween da escola e, acidentalmente, desperta uma criatura adormecida há anos, ao mesmo tempo em que descobre pertencer à quinta geração de Caçadores de Monstros da família.

E em Zombies, um zumbi e uma líder de torcida trabalham juntos para mostrar à cidade que dar boas vindas aos zumbis pode ser sim uma boa ideia.