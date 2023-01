Mundo Estranho: o que inspirou o filme da família Clade?

Mergulhe nesta história e descubra todos os detalhes sobre o que envolve esse mundo de exploradores.

O longa de animação Mundo Estranho chegou ao Disney+ apresentando um universo tão fascinante quanto desconhecido: um vasto e oculto local onde existem criaturas únicas e perigos à espreita.

No entanto, a história que envolve este lugar tem um significado mais profundo, refletido nas vivências da família Clade. Veja, a seguir, o que inspirou o diretor do filme a criar este Mundo Estranho.

Em que Mundo Estranho foi inspirado?

Don Hall, o diretor de Mundo Estranho, refletiu profundamente sobre a relação entre pais e filhos na fase de desenvolvimento do filme. E, inclusive, se baseou em suas próprias experiências ao dar vida à história.

No longa, Searcher Clade é um homem de família que, quando adolescente, descobriu uma planta poderosa que mudou o mundo chamada Pando. Agora ele tem sua própria fazenda de cultivo da planta, onde seu filho, Ethan, também trabalha.

O jovem, porém, não tem certeza se quer seguir os passos do pai nos negócios da família. Na vida real, o pai de Hall também é fazendeiro e o cineasta cresceu ajudando ele.





Em entrevista oficial, Don relembrou: “Quando eu tinha 14 anos, tudo mudou. De repente, estava plantando e fazendo outras tarefas e percebi que realmente não queria fazê-las. Não era eu.”

Hall, então, manteve isso em mente durante a criação do filme. “Deu tudo certo, mas sempre me lembro disso e achei que seria interessante explorar a relação pai-filho e as expectativas que temos dos nossos filhos, consciente ou inconscientemente”, relatou Hall.





Quadrinhos franceses e belgas inspiraram a equipe criativa

A longa tradição dos quadrinhos europeus também foi uma grande fonte de inspiração na criação da estética visual do filme. Don Hall é, assumidamente, grande fã dos quadrinhos franceses e belgas.

“Do ponto de vista estilístico, parecia uma coisa divertida trazer para o nosso mundo Disney, algo que nunca havia sido feito antes. Encaixou muito bem com o conceito de aventura fantástica. Então, combinamos os dois estilos”, explicou o diretor.

Aproveite esta incrível e divertida aventura em Mundo Estranho