Mulher-Hulk: quem são os vilões que acompanham o Abominação na terapia

Cada vilão foi importante para os momentos de reflexão de Jennifer Walters no episódio em que ela acaba em um grupo de terapia. Mas quem são eles? Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Um dos episódios centrais de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis expandiu o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) com a estreia de novos vilões que, surpreendentemente, ajudam Jennifer Walters (Tatiana Maslany) a passar por um momento complicado de sua vida.

À primeira vista, eles parecem meio intimidadores, mas à medida que os conhecemos mais graças a Emil Blonsky/Abominação (Tim Roth), conseguimos ver o lado mais sensível de cada novo personagem.

Esse eclético grupo de vilões, sem dúvida, garantiu boas risadas ao público, como também momentos de reflexão em um encontro especial que compartilharam na casa do Abominável.

Quem são os vilões que acompanham o Abominável na terapia?

Os vilões que acompanham o Abominação na terapia são: o El Aguila (Joseph Castillo-Midyat), o Homem-Touro (Nathan Hurd), o Destruidor (Nick Gómez), o Porco-Espinho (Jordan Aaron Ford) e o Sarraceno (Terrence Clowe).

No caso do Destruidor, ele já fazia parte do Equipe de Demolição, um grupo de criminosos que atacou a Mulher-Hulk no episódio 3. É claro que a advogada não perdeu a oportunidade de confrontá-lo quando o viu na casa de Blonsky. Mas os dois foram capazes de fazer as pazes.

