Emmy® 2022: Cavaleiro da Lua recebeu oito indicações

A série dos Estúdios Marvel estrelada por Oscar Isaac foi indicada em várias categorias do Emmy® 2022. Confira!

Cavaleiro da Lua, série da Marvel Studios disponível no Disney+, recebeu oito indicações ao Emmy® 2022. Com o anúncio dos indicados nesta terça-feira, dia 12 de julho, começam as comemorações das melhores produções do ano no streaming e na TV que irão ser premiadas na cerimônia que acontecerá no dia 12 de setembro, em Los Angeles.

Várias séries, filmes e documentários do Disney+ foram reconhecidos com várias indicações ao Emmy® 2022. Entre eles, Cavaleiro da Lua, a série estrelada pelo ator Oscar Isaac que surpreendeu o público e a crítica este ano, com a história de um super-herói nada convencional e cercado de lendas egípcias.

A saga de Steven Grant/Marc Spector fascinou os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) com figurinos impressionantes, personagens imponentes como o deus Khonshu e uma potente trilha sonora que acompanhou as aventuras da série ao longo dos episódios.



Confira quais são as indicações ao Emmy 2022 do Cavaleiro da Lua:







As 8 indicações de Cavaleiro da Lua ao Emmy 2022





Melhor Fotografia para Série Limitada ou Antologia ou Filme





para Série Limitada ou Antologia ou Filme Melhor Figurino de Série de Fantasia/sci-fi





de Série de Fantasia/sci-fi Melhor Composição Musical para série limitada ou antológica, filme ou especial (trilha original)





para série limitada ou antológica, filme ou especial (trilha original) Melhor Locução de Personagem





Melhor Edição de Som para série limitada ou antológica, filme ou especial





para série limitada ou antológica, filme ou especial Melhor Mixagem de Som para Série Limitada ou Antologia ou Filme





para Série Limitada ou Antologia ou Filme Melhor Coordenação de Dublês para Série Dramática, Série Limitada ou Antologia ou Filme





para Série Dramática, Série Limitada ou Antologia ou Filme Melhor Atuação de Dublês







Você pode ver Cavaleiro da Lua no Disney+



Não espere mais e assista a todos os episódios de Cavaleiro da Lua! A produção da Marvel está disponível com exclusividade no Disney+.