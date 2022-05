Doutor Estranho no Multiverso da Loucura: trailer, elenco e sinopse do filme

Confira – em um só lugar – todas as informações que você deve levar em conta antes de ver a nova produção da Marvel Studios.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estreia em 5 de maio nos cinemas brasileiros e os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) não podem perder a incrível produção que aprofunda os desafios inimagináveis ​​do Multiverso.

Dirigido por Sam Raimi, o novo longa-metragem da Marvel Studios possui todos os elementos que qualquer espectador espera encontrar para curtir essa história incrível na qual Doutor Estranho enfrenta uma nova e terrível ameaça no Mundo das Artes Místicas.





Trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura





Após sua aparição em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, o super-herói retorna aos cinemas com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O trailer oficial mostra os pesadelos recorrentes que atormentam Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), situação que o deixa obcecado com a ideia de descobrir o significado desses sonhos.

Paralelamente, é possível observar que Strange visita Wanda Maximoff (a Feiticeira Escarlate), que protagoniza WandaVision, série que é exclusiva do Disney+. Strange pede ajuda em sua luta contra novos inimigos, incluindo uma versão maligna de si mesmo.







Doutor Estranho no Multiverso da Loucura | Marvel Studios | Trailer Oficial Legendado





O elenco de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura





O elenco do filme, encabeçado por Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho, inclui Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer), Chiwetel Ejiofor (Mordo), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) e Xochitl Gómez (América Chávez).







A sinopse de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura





Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o MCU desbloqueia o Multiverso e expande seus limites mais do que nunca. Viaje para o desconhecido juntamente com o Doutor Estranho que, com a ajuda de aliados místicos antigos e novos, atravessa as alucinantes e perigosas realidades alternativas do Multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário.