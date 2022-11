Dia dos Mortos: o que são os alebrijes e como aparecem em Viva: A Vida É Uma Festa

Estes seres imaginários são um dos elementos da cultura mexicana que estão no filme. Saiba tudo sobre eles! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Várias tradições mexicanas estão representadas em Viva: A Vida é Uma Festa. Entre elas, os coloridos alebrijes são um dos elementos retratados no filme disponível no Disney+.

A produção conta a história de Miguel, um menino de 12 anos que sonha em ser músico, mas não consegue ir adiante porque qualquer tipo de nota musical é proibida em sua família. Acidentalmente, ele chega à Terra dos Mortos, onde deve buscar ajuda de novos amigos para reverter essa decisão.

O que são os alebrijes



Originários do México, os alebrijes são um tipo de artesanato feito com papelão ou papel e uma estrutura de arame ou madeira. Eles são pintados com cores predominantemente alegres e chamativas.

A sua origem é datada de 1936, quando o artesão mexicano Pedro Linares López adoeceu e caiu num sono profundo, no qual teria sonhado com um burro com asas, um galo com chifres de touro, e um cão com corpo de leão.

Quando Pedro se recuperou e relembrou seu sonho, nasceram os alebrijes: figuras compostas por uma combinação de vários animais que resultam em um ser fantástico.







Como os alebrijes aparecem em Viva: A Vida é Uma Festa

Os alebrijes de Viva: A Vida é Uma Festa aparecem no Mundo dos Mortos como "guias espirituais". O primeiro a surgir no filme é Pepita, guia de Mama Imelda, tataravó de Miguel. Trata-se de um gato enorme com asas.

No Mundo dos Mortos exibido na produção também aparece Frida Kahlo, que tem seu próprio alebrije: um pequeno macaco multicolorido. "Os Alebrijes são misteriosos e poderosos", diz a personagem da artista.

Em outro momento, os alebrijes estão presentes quando Miguel conhece seu ídolo musical, Ernesto de la Cruz, que tem várias dessas criaturas em formato de cachorrinhos.

Perto do fim do longa, Dante, o cão de Miguel, que o acompanha ao longo da sua aventura, transforma-se num colorido alebrije com asas. Isso acontece quando o jovem garante que o seu animal de estimação sempre foi o seu "guia espiritual".

Viva: A Vida é Uma Festa