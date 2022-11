Desencantada: quem é Gabriella Baldacchino, a atriz que interpreta Morgan  

A filha de Robert Philip, interpretada por Gabriela Baldacchino, está atravessando o período da adolescência em Desencantada. Saiba mais sobre a atriz.

A pequena e travessa Morgan Philip cresceu e está de volta em Desencantada com a interpretação da atriz Gabriella Baldacchino. A atriz dá vida à filha do advogado Robert (Patrick Dempsey), mas agora na sua fase juvenil.

Em Encantada, Morgan tem uma bela amizade com Giselle (Amy Adams) e presenteou o público com momentos muito divertidos. Agora, novas, divertidas e perigosas aventuras a esperam em Desencantada, com exclusividade no Disney+.





Desencantada: quem é Gabriella Baldacchino?



Gabriella Baldacchino tem 20 anos de idade e atua no cinema e na televisão. Além de interpretar Morgan na sequência de Encantada, Baldacchino é conhecida por suas aparições no filme Annie (2014) e no programa de televisão The Conners (2021).

Gabriella Baldacchino é uma jovem que adora surfar, ir à praia, passar tempo com os amigos e compartilhar momentos divertidos com o elenco de Desencantada, como é possível perceber nas suas redes sociais oficiais.





Está ansioso para conhecê-la? Então não deixe de conferir sua atuação como Morgan em Desencantada, que estreia dia 18 de novembro no Disney+.