Desencantada: como estão os atores 15 anos depois de Encantada

Os atores e personagens estão de volta para protagonizar novas e loucas aventuras em Desencantada.

Cerca de 15 anos se passaram desde que a personagem Giselle ganhou milhões de fãs com a estreia de Encantada nos cinemas. Com a interpretação de Amy Adams, o filme virou um clássico da Disney e agora está de volta com sua sequência em Desencantada.

Embora o tempo pareça não ter passado a cada vez que voltamos para desfrutar do filme que traz a magia da terra de Andalasia, os atores que formam parte do elenco cresceram, assim como suas carreiras profissionais também evoluíram no mundo da atuação.

Ainda que durante esse tempo tenham vivido muitos papéis, os atores estão mais ansiosos do que nunca pela volta de seus icônicos e divertidos personagens que trazem novas aventuras no Disney+ neste 18 de novembro. Como estão os atores favoritos do público atualmente?

Antes de entrar novamente na magia desse conto de fadas, relembre os atores que interpretaram o filme e que estão de volta 15 anos depois.







Amy Adams como Giselle

Amy Adams volta como Giselle em Desencantada. Depois da estreia de Encantada, sua carreira artística cresceu vertiginosamente: protagonizou com Meryl Streep Julie & Julia e também obteve um papel em Uma noite no Museu 2 com Ben Stiller.

Em 2022, Amy preservou sua cor de cabelo – que virou sua marca registrada – e os coloridos vestidos de Giselle adaptados a seu novo estilo de vida. Prepare-se para vê-la outra vez em ação!









Patrick Dempsey como Robert Philip

Patrick Dempsey volta como Robert em Desencantada. No entanto, não como o pai solteiro e advogado que conhecemos. Agora, se passaram 15 anos desde que Giselle mudou sua vida.

Durante esse tempo, Dempsey interpretou e conquistou corações no papel do Dr. Derek Shepherd em Grey’s Anatomy e também chamou a antenção em produções como O Melhor Amigo da Noiva.







James Marsden como o Príncipe Edward

James Marsden volta como o Príncipe Edward em Desencantada. Seu personagem é lembrado como o jovem perdidamente apaixonado por Giselle que foi capaz de seguir a princesa até Nova York na tentativa de conquistá-la em Encantada.

O ator, cantor e modelo estadunidense fez parte do elenco de várias produções durante esses anos, como Vestida para Casar, X-Men: Dias de um Futuro Esquecido, entre outros.







Idina Menzel como Nancy Tremaine

Idina Menzel volta como Nancy em Desencantada. Sua personagem é a namorada de Robert que, finalmente, foge com o príncipe Edward para viver um conto de fadas em Andalasia.

Durante esses anos, Menzel interpretou a voz original da Rainha Elsa em Frozen e Frozen 2!

Você pode rever esses personagens em ação em Encantada e acompanhar suas novas aventuras a partir de 18 de novembro exclusivamente no Disney+!