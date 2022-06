Conheça Deborah Chow, primeira mulher a dirigir um live-action de Star Wars em 42 anos

Obi-Wan Kenobi, disponível no Disney+, é a primeira série live-action da saga Star Wars que traz uma diretora em todos os seus episódios.

Obi-Wan Kenobi, a nova série de Star Wars, estreou exclusivamente no Disney+ no dia 27 de maio. A produção original da Lucasfilm é estrelada por Ewan McGregor, que reprisa seu papel como o icônico Mestre Jedi, e marca o retorno de Hayden Christensen como Darth Vader.

Ao contrário de outras produções do universo criado por George Lucas, Obi-Wan Kenobi é o primeiro live-action da saga inteiramente dirigido por uma mulher. A cineasta canadense Deborah Chow é a mente por trás da série do Disney+.







Obi-Wan Kenobi: Quem é Deborah Chow?





Deborah Chow nasceu em Toronto, no Canadá, e completou seu mestrado em direção pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. De ascendência sino-australiana, Chow também se tornou a primeira mulher asiática a assumir a direção em Star Wars.

Há 10 anos ela atua como diretora, produtora e roteirista. Deborah já trabalhou em várias outras grandes produções tanto cinematográficas quanto televisivas. Ela ficou conhecida por seu primeiro longa-metragem, O Preço da Vida (2010), no qual também assumiu o roteiro e a edição.

Seus trabalhos anteriores na televisão incluem episódios de Jessica Jones (2015) e Punho de Ferro (2015), além de Fear the Walking Dead (2016). A estreia de Chow no universo Star Wars foi como parte da direção do terceiro episódio de The Mandalorian (2019). Intitulado "O Pecado", é possível perceber assinatura na obra em uma épica cena de luta, tão tensa quanto emocional.

Ela também dirigiu o sétimo episódio da produção sobre a história dos mandalorianos. Já em Obi-Wan Kenobi, todos os seis episódios levam seu nome na direção.

Além de Deborah Chow, Obi-Wan Kenobi tem produção executiva de Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold.







Assista a Obi-Wan Kenobi no Disney+





Obi-Wan Kenobi, disponível no Disney+, se passa dez anos após os emocionantes eventos de Star Wars episódio III - A Vingança dos Sith. A história segue o Mestre Obi-Wan Kenobi, interpretado novamente por Ewan McGregor, após sua maior derrota: a corrupção e queda de Anakin Skywalker, seu aprendiz Jedi e melhor amigo. Isso porque Anakin se rendeu ao lado obscuro da Força e se tornou o malvado Lorde Sith Darth Vader.