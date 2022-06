Como se chamam os personagens do Quarteto Fantástico?

Relembre quem são os super-heróis do Quarteto Fantástico e qual deles fez uma participação em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Há um grupo de super-heróis que faz parte das memórias da infância e adolescência de muita gente aficionada pelas animações e filmes desses personagens corajosos. Trata-se do Quarteto Fantástico. Com um longa de animação e três filmes disponíveis no Disney+, é possível matar a saudade destes quatro super-poderosos a hora que der vontade.

Saiba quem faz parte do Quarteto Fantástico e qual deles participou de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, filme que estreia dia 22 de junho, com exclusividade, no Disney+.







Quarteto Fantástico: como se chamam os personagens?





O Quarteto Fantástico é um grupo de super-heróis criado nos quadrinhos em 1961, por Stan Lee e Jack Kirby, e que reúne quatro personagens os quais adquiriram super-poderes acidentalmente, após serem expostos à radiação cósmica em uma aventura espacial.

Já na Terra, eles lidam com as novas habilidades que possuem e ficam conhecidos como Os Quatro Fantásticos. O grupo é formado por:

-Sr. Fantástico (Reed Richards): Reed é um cientista brilhante, com uma inteligência acima da média e é especializado em robótica, aviação e física quântica. Seu poder principal é conseguir se esticar para alcançar o que quiser. Ele também contrai e expande o corpo na forma como deseja e é resistente à dor. Nos filmes, já foi interpretado por Ioan Gruffudd, Miles Teller e, mais recentemente, John Krasinski.

-Mulher Invisível (Susan Storm): Susan e seu irmão, Johnny, perderam seus pais na infância e logo ela se tornou a protetora do caçula. Namorada e depois esposa do Sr. Fantástico, ela tem o poder de desviar a luz de seu corpo e ficar invisível, bem como também é capaz de deixar objetos invisíveis. Susan consegue ainda criar campos de força protetores. Já foi interpretada por Jessica Alba e Kate Mara.

-Tocha Humana (Johnny Storm): Johnny é um jovem que adora aventuras e é muito poderoso. Ele é capaz de controlar a energia cinética dos átomos para gerar e absorver fogo, conseguindo fazer do seu corpo uma tocha humana. Ele também é capaz de voar. Chris Evans (antes de ser o Capitão América) e Michael B. Jordan já foram o personagem em filmes.

-O Coisa (Benjamin “Ben” Grimm): Ben se transformou em um ser de pedra quase indestrutível, composto de rocha sólida. Dessa forma, ele possui uma super força e consegue levantar objetos muito pesados, além de esmagar coisas resistentes. Michael Chiklis e Jamie Bell já deram vida ao personagem.







Quarteto Fantástico: que personagem aparece em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?





Recentemente, um personagem importante do Quarteto Fantástico surgiu na nova produção da Marvel Studios. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o Sr. Fantástico aparece em um dos mundos do multiverso como um integrante do grupo dos Illuminati, que é liderado pelo Professor Xavier, dos X-Men.

Esse crossover de personagens da Marvel animou os fãs que puderam ver o ator John Krasinski pela primeira vez no papel de Reed Richards, o Sr. Fantástico. Na nova aventura do Doutor Estranho ele mostra seus poderes lutando contra Wanda Maximoff.





Quando Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega ao Disney+





A nova aventura de Stephen Strange, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, chegará ao Disney+ dia 22 de junho.

Enquanto aguarda a estreia no streaming, é possível assistir a todas as produções dos Estúdios Marvel no serviço de assinatura, inclusive o primeiro filme do super-herói.